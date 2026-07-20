Geely Coolray Resmi Masuk Indonesia, SUV Turbo 174 PS Ini Siap Tantang HR-V hingga Xforce

JawaPos.com - Persaingan di segmen SUV kompak Tanah Air semakin kompetitif. PT Geely Auto Indonesia resmi memperkenalkan Geely Coolray kepada publik dalam sebuah acara di Sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu (19/7). Kehadiran SUV lima penumpang ini menandai langkah serius Geely untuk bersaing dengan sejumlah model populer yang lebih dulu hadir di Indonesia.

Mengusung desain sporty, mesin turbo bertenaga, serta teknologi terkini, Geely Coolray diposisikan sebagai SUV modern yang menyasar konsumen muda dengan gaya hidup aktif.

Mesin 1.5 Turbo Bertenaga 174 PS Salah satu keunggulan utama Geely Coolray terletak pada sektor performa. SUV ini dibekali mesin bensin 1.500 cc turbo yang mampu menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi maksimum 290 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (7DCT) yang diklaim mampu menghadirkan perpindahan gigi lebih cepat, halus, dan responsif.

Untuk menyesuaikan karakter berkendara, Geely menyediakan empat pilihan mode berkendara, yakni Eco, Comfort, Sport, dan Adaptive. Fitur ini memungkinkan pengemudi memilih pengaturan sesuai kondisi jalan maupun preferensi berkendara.

Geely mengklaim Coolray mampu melaju hingga 200 km/jam, menjadikannya salah satu SUV kompak bermesin turbo dengan performa kompetitif di kelasnya.

"Geely Coolray menyasar konsumen muda yang menginginkan SUV dengan performa bertenaga sekaligus kaya fitur," ujar Constantinus Herlijoso, Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia.

Desain Sporty dengan Karakter Urban Dari sisi eksterior, Geely Coolray tampil dengan bahasa desain yang agresif melalui garis bodi tegas serta bumper depan dan belakang yang sporty.

Karakter tersebut diperkuat dengan hadirnya spoiler belakang beraksen karbon, emblem "S" di pintu bagasi, kaliper rem berwarna merah, serta pelek alloy 18 inci berkelir hitam mengilap.