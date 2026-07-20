Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 20 Juli 2026 | 16.34 WIB

Geely Coolray Resmi Masuk Indonesia, SUV Turbo 174 PS Ini Siap Tantang HR-V hingga Xforce

Geely Coolray SUV Turbo 174 PS Ini Siap Tantang HR-V hingga Xforce. (Dony/JawaPos.com) - Image

Geely Coolray SUV Turbo 174 PS Ini Siap Tantang HR-V hingga Xforce. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persaingan di segmen SUV kompak Tanah Air semakin kompetitif. PT Geely Auto Indonesia resmi memperkenalkan Geely Coolray kepada publik dalam sebuah acara di Sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu (19/7). Kehadiran SUV lima penumpang ini menandai langkah serius Geely untuk bersaing dengan sejumlah model populer yang lebih dulu hadir di Indonesia.

Mengusung desain sporty, mesin turbo bertenaga, serta teknologi terkini, Geely Coolray diposisikan sebagai SUV modern yang menyasar konsumen muda dengan gaya hidup aktif.

Mesin 1.5 Turbo Bertenaga 174 PS

Salah satu keunggulan utama Geely Coolray terletak pada sektor performa. SUV ini dibekali mesin bensin 1.500 cc turbo yang mampu menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi maksimum 290 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (7DCT) yang diklaim mampu menghadirkan perpindahan gigi lebih cepat, halus, dan responsif.

Untuk menyesuaikan karakter berkendara, Geely menyediakan empat pilihan mode berkendara, yakni Eco, Comfort, Sport, dan Adaptive. Fitur ini memungkinkan pengemudi memilih pengaturan sesuai kondisi jalan maupun preferensi berkendara.

Geely mengklaim Coolray mampu melaju hingga 200 km/jam, menjadikannya salah satu SUV kompak bermesin turbo dengan performa kompetitif di kelasnya.

"Geely Coolray menyasar konsumen muda yang menginginkan SUV dengan performa bertenaga sekaligus kaya fitur," ujar Constantinus Herlijoso, Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia.

Desain Sporty dengan Karakter Urban

Dari sisi eksterior, Geely Coolray tampil dengan bahasa desain yang agresif melalui garis bodi tegas serta bumper depan dan belakang yang sporty.

Karakter tersebut diperkuat dengan hadirnya spoiler belakang beraksen karbon, emblem "S" di pintu bagasi, kaliper rem berwarna merah, serta pelek alloy 18 inci berkelir hitam mengilap.

Pilihan warna two-tone turut mempertegas kesan modern sekaligus memberikan identitas yang lebih segar bagi SUV ini.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Hyundai New CRETA Andalkan Kenyamanan dan Kemudahan Pengoperasian Fitur - Image
Otomotif

Hyundai New CRETA Andalkan Kenyamanan dan Kemudahan Pengoperasian Fitur

Selasa, 23 Juni 2026 | 21.52 WIB

Head to Head Geely EX2 vs BYD Atto 3: Duel SUV Listrik Kompak Tiongkok di Pasar Otomotif Indonesia - Image
Otomotif

Head to Head Geely EX2 vs BYD Atto 3: Duel SUV Listrik Kompak Tiongkok di Pasar Otomotif Indonesia

Senin, 15 Juni 2026 | 21.47 WIB

5 Fitur Praktis Mitsubishi Xforce yang Memudahkan Aktivitas Berkendara Harian - Image
Otomotif

5 Fitur Praktis Mitsubishi Xforce yang Memudahkan Aktivitas Berkendara Harian

Kamis, 30 April 2026 | 20.07 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore