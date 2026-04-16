PSSI Kantongi Calon Lawan Indonesia untuk FIFA Matchday Juni

Menpora Erick Thohir menghadiri pembukaan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat (3/4). (Istimewa)
JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengonfirmasi telah mengantongi calon lawan untuk tim nasional Indonesia di agenda FIFA Matchday yang berlangsung pada Juni, dikutip dari ANTARA.
Meski demikian, Erick Thohir masih enggan membocorkan calon lawan yang akan dihadapi tim Garuda karena belum memperoleh kesepakatan resmi secara tertulis.
"Saya tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada email atau surat hitam di atas putih," ujar Erick Thohir kepada pewarta di GBK Arena, Jakarta, Kamis.
Erick mengakui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh PSSI sudah membuahkan hasil. Namun komunikasi tersebut masih bersifat komunikasi awal dan belum mencapai tahap finalisasi administratif.
"Kalau email ada tiga ya, baru direspons satu. Ya nanti kalau sudah ada. Baru respons berarti baru bilang tanggal ini mereka bisa, tapi kan perjanjiannya belum," ungkap Erick.
Ditanya mengenai asal calon lawan, Erick pun enggan membeberkan hal tersebut dan meminta publik untuk sabar menunggu keputusan final.
Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyebut telah mengantongi satu calon lawan untuk FIFA Matchday pada Juni dengan identifikasi berasal dari negara di kawasan Asia.
Meski demikian, Sumardji menegaskan bahwa proses tersebut belum mencapai tahap final dan masih menunggu perkembangan komunikasi antara kedua federasi.
