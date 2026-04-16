Cedera Pergelangan Kaki, Janice Tjen Absen di Rouen

Janice Tjen. (Dok. Instagram/@janicetjen)
JawaPos.com - Janice Tjen harus menunda penampilannya di turnamen WTA 250 Open de Rouen setelah mengalami cedera pergelangan kaki kanan. Cedera tersebut dialami saat Janice membela Indonesia di ajang Billie Jean King (BJK) Cup Grup I Zona Asia/Oseania di New Delhi.
Tepatnya, pada laga laga melawan Anchisa Chanta ketika Janice sudah unggul di set kedua. Meski dalam kondisi menahan sakit, ia tetap menyelesaikan pertandingan dan menang straight set 6-2, 6-4.
Namun, dampak cedera membuatnya batal tampil di nomor ganda bersama Aldila Sutjiadi. Pada akhirnya, Indonesia kalah 1-2 dari Thailand, tetapi tetap lolos ke babak playoff sebagai runner up grup.
Di Rouen, posisi Janice digantikan oleh Harmony Tan.
Hingga kini, belum ada kepastian berapa lama masa pemulihan yang dibutuhkan Janice. Jadwal terdekatnya adalah Madrid Open pekan depan, di mana ia masih terdaftar sebagai kontestgan, termasuk di nomor ganda bersama Aldila.
Jika kondisinya pulih tepat waktu, turnamen tersebut berpotensi menjadi debut mereka sebagai pasangan di level WTA 1000.
‘’Saya sebetulnya punya tim yang bagus. Pelatih saya, Chris Bint, adalah sosok yang sangat positif dan selalu membawa optimisme. Dia juga sangat paham bagaimana menjaga kondisi fisik saya agar tetap bugar dan menghindari cedera,” ujar Janice bicara soal cara menjaga fisik dan mental kepada Times of India di sela-sela BJK Cup pekan lalu.
Namun, jadwal padat telah menggerus kebugarannya. Sebab, sejak debutnya di US Open 2025, ia telah menjalani lebih dari 90 pertandingan di sektor tunggal dan ganda.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026