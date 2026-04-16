Cedera Pergelangan Kaki, Janice Tjen Absen di Rouen

JawaPos.com - Janice Tjen harus menunda penampilannya di turnamen WTA 250 Open de Rouen setelah mengalami cedera pergelangan kaki kanan. Cedera tersebut dialami saat Janice membela Indonesia di ajang Billie Jean King (BJK) Cup Grup I Zona Asia/Oseania di New Delhi.

Tepatnya, pada laga laga melawan Anchisa Chanta ketika Janice sudah unggul di set kedua. Meski dalam kondisi menahan sakit, ia tetap menyelesaikan pertandingan dan menang straight set 6-2, 6-4.

Namun, dampak cedera membuatnya batal tampil di nomor ganda bersama Aldila Sutjiadi. Pada akhirnya, Indonesia kalah 1-2 dari Thailand, tetapi tetap lolos ke babak playoff sebagai runner up grup.

Di Rouen, posisi Janice digantikan oleh Harmony Tan.

Hingga kini, belum ada kepastian berapa lama masa pemulihan yang dibutuhkan Janice. Jadwal terdekatnya adalah Madrid Open pekan depan, di mana ia masih terdaftar sebagai kontestgan, termasuk di nomor ganda bersama Aldila.

Jika kondisinya pulih tepat waktu, turnamen tersebut berpotensi menjadi debut mereka sebagai pasangan di level WTA 1000.

‘’Saya sebetulnya punya tim yang bagus. Pelatih saya, Chris Bint, adalah sosok yang sangat positif dan selalu membawa optimisme. Dia juga sangat paham bagaimana menjaga kondisi fisik saya agar tetap bugar dan menghindari cedera,” ujar Janice bicara soal cara menjaga fisik dan mental kepada Times of India di sela-sela BJK Cup pekan lalu.