Indonesia vs Vietnam Live Streaming Piala AFF Futsal 2026, Klik di Sini untuk Nonton

JawaPos.com - Pertandingan seru akan tersaji di babak semifinal Piala AFF Futsal 2026 saat Timnas Futsal Indonesia menghadapi Timnas Futsal Vietnam. Laga ini dijadwalkan berlangsung Jumat (10/4/2026) pukul 17.00 WIB di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Thailand.

Bagi pecinta futsal Tanah Air, pertandingan ini bisa disaksikan melalui siaran langsung di MNCTV, serta layanan live streaming di Vision+ dan RCTI+.

Indonesia melangkah ke semifinal dengan performa yang meyakinkan.

Tim asuhan Hector Souto tampil sempurna di fase grup setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan telak 7-0 atas Brunei Darussalam, lalu mengalahkan Malaysia 1-0, dan menutup fase grup dengan kemenangan 3-2 atas Australia.

Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian adalah Muhammad Sanjaya. Ia tampil tajam dengan torehan empat gol dan menjadi tumpuan utama di lini depan. Pergerakan cepat serta naluri golnya diharapkan kembali menjadi pembeda dalam laga krusial ini.

Meski tampil impresif, Indonesia diprediksi tidak akan mudah menaklukkan Vietnam. Dalam lima pertemuan terakhir, kedua tim menunjukkan persaingan yang cukup seimbang.

Indonesia mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari Vietnam. Statistik ini menunjukkan duel nanti dipastikan berlangsung ketat.

Pelatih Hector Souto pun menyadari tantangan besar yang menanti timnya. Ia menilai Vietnam sebagai lawan yang solid dengan pengalaman yang cukup di level Asia.

Oleh karena itu, fokus dan konsistensi permainan akan menjadi kunci jika Indonesia ingin melangkah ke partai final.