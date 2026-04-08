Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026, Target Awal Sukses Dicapai

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto. (Dok. Timnas Futsal)
JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Piala AFF Futsal 2026 setelah meraih kemenangan penting atas Malaysia.
Hasil positif ini membuat perjalanan skuad Garuda di fase grup berjalan mulus sekaligus membuka peluang besar untuk melangkah lebih jauh di turnamen regional tersebut.
Dalam pertandingan kedua Grup B yang berlangsung di Nonthaburi, Thailand, Indonesia tampil disiplin dan mampu mengamankan kemenangan tipis 1-0.
Meski skor tidak terlalu mencolok, hasil ini sudah cukup untuk mengunci satu tempat di empat besar. Tambahan tiga poin membuat Indonesia kini mengoleksi enam angka dari dua pertandingan.
Sebelumnya, Indonesia juga tampil impresif pada laga pembuka dengan kemenangan besar atas Brunei Darussalam.
Konsistensi tersebut menjadi kunci keberhasilan tim dalam mengamankan tiket semifinal lebih cepat tanpa harus menunggu hasil laga terakhir grup.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa performa Timnas Futsal Indonesia semakin stabil. Selain solid dalam bertahan, tim juga mampu memanfaatkan peluang dengan efektif meskipun belum sepenuhnya dominan dalam penguasaan permainan. Hal ini menjadi catatan penting jelang babak gugur yang dipastikan akan berjalan lebih ketat.
Dengan satu pertandingan tersisa di fase grup, Indonesia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.
Laga terakhir tidak lagi menentukan kelolosan, namun tetap penting untuk menjaga momentum sekaligus mengasah permainan tim.
