Jadwal Lengkap Pertandingan Final Four Proliga 2026 Seri Solo Kamis 9 April!

JawaPos.com- Final four Proliga Indonesia seri Solo, Kamis 9 April 2026, diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan akan digelar di GOR Sritex Arena dan disiarkan langsung mulai pukul 16.00 WIB di Moji TV dan Vidio.

Laga pembuka menghadirkan duel voli putri antara Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia kontra Jakarta Pertamina Enduro pada pukul 16.00 WIB. Selanjutnya, sektor voli putra akan mempertemukan Jakarta LavAni Livin Transmedia melawan Jakarta Bhayangkara Presisi pada pukul 19.00 WIB.

Hingga saat ini, Gresik Phonska Plus memimpin klasemen putri final four dengan raihan dua kemenangan dan 6 poin. Tim besutan Alessandro Lodi tampil impresif di seri Surabaya, menang 3-0 atas Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta Electric PLN. Servis yang menekan dan pertahanan solid membuat tim tampil konsisten meski sempat tertinggal.

"Secara keseluruhan, para pemain tampil sangat bagus dan layak mendapat apresiasi. Banyak poin yang kami raih dari servis," ungkap Lodi.

Laga menghadapi Jakarta Pertamina Enduro menjadi ujian berikutnya untuk mempertahankan performa positif. Tim putri Gresik Phonska Plus berpeluang mengamankan juara putaran pertama final four dengan mencuri setidaknya satu poin dari laga ini.

Sementara itu, Jakarta Pertamina Enduro juga bertekad bangkit setelah menang 3-1 atas Jakarta Popsivo Polwan dan kalah tipis 2-3 dari Jakarta Electric PLN di laga sebelumnya. Pelatih Bulent Karsioglu menekankan peningkatan kualitas first pass dan efektivitas serangan untuk tampil konsisten di seri Solo.

Di sektor putra, Jakarta LavAni mengincar kemenangan untuk menyalip posisi puncak. Tim asuhan David Lee meraih dua kemenangan sebelumnya, termasuk 3-0 atas Garuda Jaya dan 3-1 atas Surabaya Samator. Kehadiran pemain asing baru dari Jerman, Georg Grozer, diprediksi bakal menambah daya serang tim.

Di sisi lain, Jakarta Bhayangkara Presisi memimpin klasemen putra final four dengan 2 kemenangan dan 6 poin. Bersama dua pemain asing baru, Bardia Saadat dan Martin Petrov Atanasov, Bhayangkara Presisi siap menguji konsistensi tim menghadapi LavAni.

Rangkaian final four Proliga 2026 ini digelar dalam tiga seri di antaranya Surabaya, Solo, dan Semarang. Setiap poin menjadi sangat krusial karena persaingan antartim semakin ketat menjelang akhir putaran pertama.

Tim putri Gresik Phonska Plus ingin memanfaatkan dukungan suporter lokal untuk mempertahankan rekor tanpa kalah di seri Surabaya. Sementara Jakarta Pertamina Enduro berharap membalas kekalahan sebelumnya dan meningkatkan peluang lolos ke partai puncak.