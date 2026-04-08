Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

Muhammad Sanjaya cetak hattrick bersama Timnas Futsal Indonesia. (Dok. Timnas Futsal)
JawaPos.com–Kemenangan dramatis yang diraih Timnas Futsal Indonesia atas Timnas Futsal Australia memastikan langkah Skuad Garuda ke semifinal Piala AFF Futsal 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 itu menjadi penutup sempurna fase grup bagi Indonesia sekaligus mengunci status juara Grup B.
Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim sama-sama tampil agresif demi mengamankan posisi puncak klasemen. Namun, Indonesia menunjukkan mental kuat dengan mencetak gol penentu di sisa waktu 40 detik, membuat kemenangan terasa semakin dramatis.
Hasil ini tidak hanya membawa Indonesia lolos ke semifinal, tetapi juga memberikan keuntungan dari sisi lawan. Sesuai regulasi turnamen, juara Grup B akan menghadapi runner up Grup A. Artinya, Indonesia tinggal menunggu siapa yang finis di posisi kedua dari grup tersebut.
Saat ini, dua tim yang sudah memastikan tiket ke semifinal dari Grup A adalah Timnas Futsal Thailand dan Timnas Futsal Vietnam. Keduanya sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan awal, sehingga penentuan juara dan runner up akan ditentukan dari laga terakhir.
Pertemuan Thailand dan Vietnam menjadi laga kunci. Tim yang kalah dari duel tersebut otomatis akan menjadi runner up grup dan menjadi lawan Indonesia di babak semifinal.
Situasi ini membuat Indonesia harus bersiap menghadapi salah satu dari dua kekuatan besar futsal Asia Tenggara. Baik Thailand maupun Vietnam dikenal sebagai tim dengan pengalaman dan kualitas tinggi.
Thailand selama ini menjadi kekuatan dominan di kawasan, sementara Vietnam terus menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Siapapun lawan yang dihadapi, Indonesia dipastikan tidak akan mendapatkan pertandingan mudah.
Meski begitu, performa Skuad Garuda sepanjang fase grup memberikan optimisme tersendiri. Tim asuhan pelatih Hector Souto tampil solid, baik dari segi pertahanan maupun efektivitas serangan. Kemenangan atas Malaysia dan Australia menjadi bukti bahwa Indonesia layak diperhitungkan sebagai kandidat juara.
Semifinal dijadwalkan berlangsung pada Jumat (10/4) di Nonthaburi Sports Complex. Laga tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Indonesia dalam upaya melangkah ke final.
