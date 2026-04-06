Misi Ganda Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF 2026: Kejar Semifinal dan Regenerasi Pemain

Hector Souto optimistis skuad baru Timnas Futsal Indonesia siap jelang laga perdana ASEAN Futsal Championship 2026 di Thailand. (FFI)
JawaPos.com–Timnas Futsal Indonesia datang ke Piala AFF Futsal 2026 dengan pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Kali ini, fokus tim tidak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan.
Turnamen yang berlangsung di Nonthaburi, Thailand, menjadi panggung penting untuk menguji regenerasi skuad Garuda. Di bawah arahan pelatih asal Spanyol Hector Souto, Indonesia membawa banyak wajah baru. Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan hasil seleksi dari kompetisi domestik Profesional Futsal League (PFL).
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tim pelatih mulai memprioritaskan regenerasi dan kedalaman skuad jangka panjang. Persiapan tim terbilang tidak ideal. Waktu yang tersedia cukup terbatas, dengan hanya beberapa sesi latihan sebelum turnamen dimulai.
Kondisi ini membuat proses adaptasi menjadi tantangan utama, terutama bagi pemain-pemain yang baru pertama kali bergabung di level tim nasional. Meski begitu, kualitas individu para pemain tetap menjadi modal penting.
Kompetisi futsal dalam negeri dinilai cukup kompetitif untuk membentuk pemain dengan kemampuan yang mumpuni. Hal ini memberikan keyakinan bahwa Timnas Futsal Indonesia tetap mampu bersaing di level Asia Tenggara.
Piala AFF Futsal 2026 sendiri digelar pada 5 hingga 13 April 2026. Setiap pertandingan di fase grup menjadi krusial, tidak hanya untuk mengejar hasil, tetapi juga sebagai sarana membangun chemistry antar pemain.
Dengan waktu persiapan yang terbatas, kekompakan tim menjadi faktor yang sangat menentukan. Target yang dicanangkan pun cukup realistis. Timnas Futsal Indonesia membidik lolos hingga babak semifinal.
Namun, di balik target tersebut, ada misi yang lebih besar, yaitu memperluas opsi pemain untuk masa depan. Memberikan jam terbang internasional kepada pemain baru menjadi investasi penting yang diharapkan berdampak dalam jangka panjang.
Pendekatan ini juga mencerminkan perubahan pola pikir dalam pengelolaan tim nasional. Tidak lagi semata-mata berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada kesinambungan prestasi.
