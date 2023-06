Hitung Mundur Menuju Perayaan 100 Tahun 24 Hours of Le Mans

JawaPos.com – Kompetisi balap mobil 24 Hours of Le Mans 2023 dianggap sebagai yang terbesar abad ini. Kompetisi balap mobil endurance tertua dan paling prestisius di dunia ini merayakan ulang tahunnya yang ke-100.

Mulai dari Sabtu 10 Juni hingga Minggu 11 Juni, diperkirakan akan ada Lebih dari 300.000 penonton yang menjadi saksi ketika para pembalap dan tim nya dipacu hingga batas kemampuan mereka saat bersaing melawan waktu untuk menempuh jarak terjauh di Circuit de la Sarthe.

Sebagai Official Partner dan the Official Timepiece dari 24 Hours of Le Mans sejak tahun 2001, Rolex mendukung keahlian teknik dan perjuangan manusia yang menjadi inti dari kompetisi legendaris ini.

Legenda 24 Hours of Le Mans, Tom Kristensen mengambil peran sebagai ambassador untuk edisi seratus tahun acara ini.

"Anda hanya menyadari betapa besarnya Le Mans ketika Anda merenungkan 100 tahun terakhir. Telah terjadi begitu banyak perkembangan dan revolusi, kemenangan fantastis dan tantangan yang membuatnya pantas disebut legendaris. Sepanjang 24 jam, jam Rolex adalah pengingat yang konsisten akan pentingnya setiap menit dan setiap putaran yang berlalu. Tidak ada yang sempurna, tetapi bagi seorang pembalap, jika Anda dapat mengoptimalkan diri selama waktu tersebut, maka Anda hampir mencapai kesempurnaan," ujar peraih sembilan trofi balap mobil prestisius tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima.

Untuk diketahui, Rolex memiliki tradisi yang telah berlangsung lama dalam memberikan jam tangan istimewa kepada para pemenang olahraga otomotif sebagai penghargaan atas kontribusi dan prestasi luar biasa mereka.

Berdiri di tingkat teratas podium setelah balapan tanpa henti sepanjang siang dan malam, para pembalap yang berhasil meraih kemenangan di 24 Hours of Le Mans tahun ini akan menerima Oyster Perpetual Cosmograph Daytona dan mengangkat piala 100 tahun.

"Kami membawa kemenangan di Le Mans dengan bangga sepanjang hidup kami dan memenangkan Rolex Daytona di usianya yang ke-100 tahun ini akan menjadi momen yang sangat membanggakan. Arloji ini akan selamanya menceritakan kisah perlombaan tersebut dan dengan tulisan Le Mans terukir di dalamnya akan memberikan makna yang lebih dalam. Tahun ini, seorang pembalap tidak hanya menjadi pemenang Le Mans, pembalap itu akan menjadi pemenang Le Mans di perayaan ke-seratus tahun, yang merupakan pencapaian sekali seumur hidup," kata Kristensen.

Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1923, 24 Hours of Le Mans identik dengan inovasi, perintis efisiensi, dan keselamatan di lintasan. Dalam pertunjukan dua kali sepanjang waktu ini, pembalap dan mesin melakukan perjalanan dalam kondisi yang paling ekstrem, berusaha mencapai performa maksimal.

Editor: Banu Adikara