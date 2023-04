Sacramento Kings Paksa Warriors Mainkan Laga Penentuan Play-off NBA

JawaPos.com – Sacramento Kings memberikan perlawanan pada jawara NBA musim lalu, Golden State Warriors, dengan kemenangan 118-99. Kings menang pada gim keenam putaran pertama babak play-off NBA Wilayah Barat yang digelar di Chase Center Arena, San Francisco, California, Sabtu (29/4/2023).

Dengan kemenangan ini, Kings membuat kedudukan seri 3-3 pada rangkaian laga best of seven putaran pertama play-off, sekaligus memaksa Warriors memainkan gim pamungkas untuk menentukan tim mana yang berhak melanjutkan kompetisi pascamusim NBA.

Lagi-lagi poin demi poin yang dicetak oleh bintang Warriors, Stephen Curry, yaitu 29 poin tidak berhasil membuahkan kemenangan bagi timnya.

Curry menjadi pencetak skor tertinggi bagi Warriors dengan 29 poin, 4 rebound, dan 5 assist. Poin lainnya disumbangkan oleh Klay Thompson 22 poin, dan Andrew Wiggins 13 poin.

Tak seperti bintang di tim lain, misalnya LeBron James di Lakers, Joel Embiid di kubu 76ers, atau Jokic di Nuggets, Curry tak bicara banyak dalam bertahan meskipun selalu menjadi top skorer bagi timnya. Sementara pemain NBA All Star lainnya mengerahkan seluruh kemampuan baik mencetak poin maupun bertahan di fase play-off ini.

Ditambah pula para pemain Warriors sangat mengandalkan Curry dan kurang dalam bertahan.

Berdasarkan statistik pertandingan yang dikutip dari laman resmi NBA, Warriors kalah dalam jumlah blok maupun rebound. Di samping itu juga akurasi tembakan hanya 37,2 persen berbanding Kings mencapai 40,4 persen. Meskipun akurasi tembakan Curry bisa mencapai 42,9 persen, atau 9 berhasil dari total 21 percobaan tembakan.

Karena itu, Warriors tidak bisa berbicara banyak di laga keenam ini dengan hanya sempat unggul dua poin di akhir kuarter pertama. Sisanya, jalannya laga dipimpin oleh Kings yang berhasil mencatat selisih tertinggi mencapai 19 poin.

Dari kubu Kings, skor tertinggi dicetak oleh Malik Monk dengan 28 poin, De'Aaron Fox menambahkan 26 poin ditambah 11 assist, Keegan Murray 15 poin dan 12 rebound.

Pertandingan pamungkas antara Warriors dan Kings akan digelar di Sacramento pada Senin (1/5/2023).