Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos Resmi Membeli Klub Divisi Ketiga Brasil Inter de Limeira

Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos resmi membeli klub divisi ketiga di Brasil (Bein Sports)
JawaPos.com – Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos kembali bekerja sama, kali ini bukan sebagai rekan di lapangan, melainkan dalam dunia bisnis sepak bola.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (2/9), Para legenda tim nasional Brasil tersebut menjadi bagian dari kelompok investor yang akan mengambil alih kendali Inter de Limeira, klub yang saat ini berlaga di Serie C atau divisi ketiga sepak bola Brasil.
Kesepakatan tersebut mendapat persetujuan hampir bulat dalam Rapat Umum Luar Biasa klub dengan 53 suara mendukung dan hanya satu suara menolak.
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Kelompok investor tersebut akan mengakuisisi 80 persen saham SAF Inter de Limeira melalui struktur perusahaan yang memungkinkan klub Brasil menerima investasi swasta.
Selain Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos, kelompok investasi itu dipimpin Enrico Ambrogini serta melibatkan Pangeran Arab Saudi Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud.
Proposal investasi tersebut diperkirakan mencapai EUR 75,4 juta atau sekitar Rp1,43 triliun selama 10 tahun untuk mendukung pengembangan olahraga dan keuangan klub.
Target utama proyek tersebut adalah membawa Inter de Limeira kembali ke Campeonato Brasileiro Serie A dalam waktu maksimal delapan musim.
Klub berusia 112 tahun itu memiliki sejarah penting setelah menjadi tim pertama di luar wilayah metropolitan Sao Paulo yang menjuarai Campeonato Paulista pada 1986.
Beberapa tahun kemudian, Inter de Limeira juga berhasil meraih gelar Serie B Brasil dan kini berharap kembali berjaya bersama para investor barunya.
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