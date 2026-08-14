Lautaro Martínez Jadi Alternatif Barcelona setelah Transfer Julián Álvarez Terhambat

Lautaro Martinez (Bein Sports)
JawaPos.com – Lautaro Martínez kembali muncul dalam radar Barcelona sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat lini depan klub Catalan tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Barcelona masih menjadikan Julián Álvarez sebagai salah satu target utama, tetapi kesulitan mencapai kesepakatan dengan Atlético Madrid membuat klub mulai mempertimbangkan opsi lain.
Menurut Fabrizio Romano, situasi Lautaro di Inter Milan masih tenang dan belum ada indikasi klub Italia tersebut sedang mempersiapkan kepergian penyerang asal Argentina itu.
Romano juga mengungkapkan bahwa Deco telah bertemu dengan Alejandro Camaño, agen Lautaro, tetapi pertemuan tersebut belum dapat dianggap sebagai awal negosiasi transfer.
Lautaro dinilai menarik bagi Barcelona karena memiliki kemampuan mencetak gol, melakukan tekanan terhadap lawan, bergerak aktif, serta berkontribusi dalam membangun serangan.
Namun, transfer tersebut tidak akan mudah karena Lautaro merupakan salah satu pemain penting Inter dan belum ada tanda-tanda bahwa klub Milan tersebut memasukkannya ke dalam daftar pemain yang akan dijual.
Barcelona kemungkinan baru akan meningkatkan upaya mengejar Lautaro jika transfer Julián Álvarez benar-benar menemui jalan buntu.
Untuk saat ini, Álvarez tetap menjadi prioritas Barcelona, sedangkan Lautaro hanya menjadi alternatif yang mulai dipertimbangkan dan masih memiliki perjalanan panjang sebelum berubah menjadi target transfer utama.
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Jawa Pos
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