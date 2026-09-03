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Antara
Kamis, 3 September 2026 | 13.41 WIB

Diincar Barcelona, Lautaro Martinez Pilih Bertahan di Inter Milan

Lautaro Martinez (Bein Sports) - Image

Lautaro Martinez (Bein Sports)

JawaPos.com - Kapten Inter Milan Lautaro Martinez, mengakui bangga menjadi incaran klub raksasa Spanyol Barcelona.

Namun, pemain berusia 29 tahun itu tegaskan tidak mengubah keinginannya untuk bertahan bersama Inter.

“Kabar tentang Barcelona membuat saya bangga, tetapi saya ingin tetap di sini. Keinginan saya satu-satunya adalah bertahan di Inter,” ujar Lautaro Martinez yang dikutip Tribuna pada Kamis.

Ia juga menegaskan memiliki ikatan kuat dengan klub dan para pendukungnya. Lautaro mengaku bahagia menjalani karier di Milan dan siap bertahan selama Inter masih menginginkannya.

“Saya mencintai klub ini, saya mencintai orang-orang di sini, saya mencintai para penggemar," katanya.

Sikap Inter terhadap masa depan Lautaro juga tidak berubah sepanjang bursa transfer musim panas 2026. Nerazzurri sejak awal menegaskan bahwa sang kapten tidak dijual.

Lautaro memperpanjang kontraknya bersama Inter pada Agustus 2024. Kesepakatan tersebut membuatnya terikat hingga 30 Juni 2029.

Lautaro telah mencetak 175 gol dalam 378 penampilan bersama Inter sejak bergabung dari Racing Club pada 2018. Ia juga juga berhasil mempersembahkan tiga gelar Liga Italia, tiga Piala Italia, dan tiga Piala Super Italia.

Editor: Banu Adikara
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