Atlético Madrid Hadapi Dilema Transfer Julián Álvarez di Tengah Ketertarikan Arsenal dan Barcelona

Julian Álvarez (Bein Sports)
JawaPos.com - Atlético Madrid dilaporkan telah membuka peluang untuk menjual Julián Álvarez dan bersedia bernegosiasi dengan Arsenal terkait kepindahan penyerang asal Argentina tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Perubahan sikap itu terjadi setelah keinginan Álvarez untuk meninggalkan Atlético Madrid disebut telah disampaikan secara terbuka maupun internal klub.
Namun, rencana tersebut menghadapi kendala karena Álvarez dilaporkan menolak kemungkinan bergabung dengan Arsenal dan tetap menjadikan Barcelona sebagai prioritas utamanya.
Menurut laporan Mundo Deportivo, Atlético Madrid memandang Arsenal sebagai salah satu tujuan yang memungkinkan untuk Álvarez karena klub Inggris tersebut masih menunjukkan ketertarikan terhadap sang penyerang.
Meski demikian, Álvarez disebut tidak ingin kembali bermain di Inggris setelah sebelumnya memperkuat Manchester City dan kini menunggu perkembangan upaya Barcelona untuk merekrutnya.
Situasi tersebut membuat Atlético Madrid berada dalam posisi sulit karena kesepakatan dengan Arsenal tetap membutuhkan persetujuan sang pemain.
Atlético Madrid juga dilaporkan tidak ingin bernegosiasi langsung dengan Barcelona karena klub Spanyol tersebut berupaya mencegah Álvarez bergabung dengan rival LaLiga itu.
Sementara itu, Barcelona masih menjadikan penyerang Argentina tersebut sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini serang, sedangkan Atlético mulai mempertimbangkan Viktor Gyökeres sebagai calon pengganti.
Dengan demikian, keputusan Álvarez menolak Arsenal dapat menjadi faktor penentu dalam persaingan transfer yang melibatkan Atlético Madrid, Arsenal, dan Barcelona.
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Jawa Pos
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