Atlético Madrid Murka soal Penjualan Julián Álvarez dan Menyebut sebagai Korban Saga Transfer

Julian Alvarez (Bein Sports)
JawaPos.com – Atlético de Madrid mempertegas sikapnya terkait masa depan Julián Álvarez dan menyatakan tidak akan bernegosiasi dengan Barcelona mengenai kepindahan penyerang asal Argentina tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (28/8), Ketegangan meningkat setelah Álvarez absen dari sesi latihan pada Rabu karena dilaporkan mengalami gangguan kesehatan, meskipun klub meyakini situasi tersebut berkaitan dengan tekanan dari perwakilan sang pemain dan Barcelona.
Atlético menilai saga transfer yang berlangsung selama berbulan-bulan telah memberikan dampak terhadap kondisi finansial, olahraga, dan reputasi klub.
Barcelona sebelumnya dilaporkan mengajukan tawaran sekitar USD 116 juta atau sekitar Rp1,91 triliun untuk mendapatkan Álvarez, tetapi proposal tersebut ditolak Atlético.
Klub Madrid itu berpegang pada klausul pelepasan dalam kontrak Álvarez yang nilainya lebih dari USD 582 juta atau sekitar Rp9,60 triliun, sementara sang pemain masih terikat kontrak hingga Juni 2030.
Presiden Barcelona Joan Laporta juga kembali mengakui ketertarikan terhadap Álvarez dan menyatakan tawaran klubnya masih berlaku, tetapi Atlético tetap menegaskan tidak memiliki keinginan untuk bernegosiasi.
Atlético menilai persoalan tersebut kini tidak hanya berkaitan dengan nilai transfer, tetapi juga menyangkut kepentingan dan martabat klub.
Sumber internal klub bahkan menyebut Atlético sebagai pihak yang menjadi korban dalam saga Álvarez karena berbagai dampak yang muncul selama ketidakpastian tersebut berlangsung.
Meski bersikap keras terhadap Barcelona, Atlético tetap menyediakan staf medis bagi Álvarez dan berharap sang pemain segera pulih serta kembali berlatih bersama rekan-rekannya.
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Jawa Pos
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