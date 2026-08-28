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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.51 WIB

Rumor Masa Depan Julián Álvarez Menguat, Simeone Ingin Sang Striker Tetap Bertahan di Atletico

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. (Istimewa) - Image

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, kembali mendapat pertanyaan mengenai masa depan Julián Álvarez.

Di tengah rumor yang mengaitkan sang striker dengan sejumlah klub besar Eropa, Simeone menegaskan bahwa pemain asal Argentina tersebut masih menjadi sosok penting bagi tim.

Simeone berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan Atletico Madrid melawan Sevilla pada pekan ini. Situasi Álvarez menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam sesi tersebut.

Simeone mengaku memahami jika perhatian media saat ini banyak tertuju kepada Álvarez. Namun, ia menyebut klub sudah memiliki sikap yang jelas terkait situasi pemain berusia 26 tahun tersebut.

"Saya memahami bahwa semua pertanyaan akan berkaitan dengan Julián. Klub sudah sangat jelas mengenai apa yang akan terjadi," ujar Simeone.

Meski demikian, Simeone tidak ingin terlalu larut dalam pembahasan mengenai rumor transfer. Ia memilih melihat persoalan tersebut dari sisi olahraga dan berharap Álvarez tetap bisa memberikan kontribusi untuk Atletico Madrid.

"Dari sisi olahraga, saya berharap bisa membantunya agar dia terus menjadi pemain yang sangat penting bagi kami, seperti yang selama ini dia lakukan," katanya.

Situasi Atletico Madrid saat ini memang tidak ideal. Álvarez dipastikan tidak dapat tampil ketika Atletico menghadapi Sevilla. Selain itu, tim berjuluk Los Colchoneros tersebut juga harus kehilangan Alex yang disebut Simeone sebagai salah satu pemain penting.

Absennya sejumlah pemain membuat Atletico harus mencari alternatif. Simeone menilai solusi tidak hanya bergantung kepada satu pemain, tetapi harus ditemukan melalui kerja sama seluruh tim.

Editor: Banu Adikara
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