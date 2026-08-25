Aston Villa Ikut Bersaing dengan Atlético Madrid untuk Mendapatkan Nicolas Jackson dari Chelsea

Nicolas Jackson (Bein Sports)
JawaPos.com – Aston Villa dilaporkan ikut bersaing dengan Atlético Madrid untuk mendapatkan penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, pada bursa transfer musim ini.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Striker asal Senegal tersebut menjadi salah satu pilihan Atlético untuk menambah kedalaman lini serang setelah Alexander Sørloth mengalami cedera.
Sementara itu, Aston Villa dapat menjadi pesaing serius karena Jackson sudah mengenal kompetisi Liga Primer Inggris dan tidak membutuhkan proses adaptasi baru.
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Diketahui bahwa direktur sepak bola profesional pria Atlético Madrid, Mateu Alemany, melakukan perjalanan ke London untuk membahas sejumlah urusan transfer, termasuk kemungkinan perekrutan Jackson.
Atlético disebut mempertimbangkan skema peminjaman karena transfer permanen dapat memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi keuangan klub setelah melakukan sejumlah investasi besar pada bursa transfer.
Gaji Jackson juga menjadi salah satu aspek yang perlu dibahas dalam negosiasi dengan Chelsea jika Atlético ingin membawa kembali pemain tersebut ke LaLiga.
Atlético memiliki keuntungan berupa pengalaman Jackson di sepak bola Spanyol ketika memperkuat Villarreal sebelum bergabung dengan Chelsea, sedangkan Aston Villa menawarkan kesempatan untuk tetap bermain di Liga Primer Inggris.
Jackson dinilai sesuai dengan kebutuhan Diego Simeone karena memiliki kecepatan, mobilitas, serta kemampuan menyerang ruang yang dapat memberikan variasi dalam skema lini depan Atlético.
Dengan demikian, persaingan untuk mendapatkan Jackson semakin terbuka karena Atlético menawarkan peluang kembali ke LaLiga, sementara Aston Villa memiliki keuntungan berupa lingkungan kompetisi yang sudah dikenal sang penyerang.
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Jawa Pos
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