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Risma Azzah Fatin
Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.48 WIB

Ibrahim Konaté Resmi Diperkenalkan sebagai Pemain Baru Real Madrid dengan Status Bebas Transfer

Ibrahim Konaté resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid (Bein Sports) - Image

Ibrahim Konaté resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid (Bein Sports)

JawaPos.com – Ibrahim Konaté resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid setelah bergabung dengan klub tersebut secara gratis dari Liverpool.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Bek tengah asal Prancis itu menjadi tambahan terbaru untuk memperkuat lini pertahanan Real Madrid menjelang musim baru.

Konaté akan mengenakan nomor punggung 16 setelah resmi memulai babak baru dalam kariernya bersama klub raksasa Spanyol tersebut.

Presentasi Konaté berlangsung secara tertutup dengan dihadiri Presiden Real Madrid Florentino Pérez dan presiden kehormatan Pirri tanpa kehadiran pendukung maupun awak media.

Kedatangan pemain berusia tersebut sebagai pemain bebas transfer dari Liverpool memberikan pengalaman tambahan bagi lini pertahanan Real Madrid setelah ia berkarier di sepak bola Inggris.

Konaté kini memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sekaligus beradaptasi dengan tuntutan bermain bersama salah satu klub terbesar di dunia.

Nomor punggung 16 yang dikenakan Konaté sebelumnya disebut sempat dipersiapkan untuk Rodri sebelum gelandang tersebut memilih bergabung dengan Barcelona.

Setelah nomor tersebut tersedia, Real Madrid memberikannya kepada Konaté sebagai bagian dari awal perjalanan barunya di Santiago Bernabéu.

Dengan pengalaman bersama Liverpool dan sepak bola Inggris, Konaté diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan bagi pertahanan Real Madrid sepanjang musim.

Editor: Hanny Suwindari
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