Hat-trick Kylian Mbappé Warnai Kemenangan Telak Real Madrid atas Real Sociedad

JawaPos.com – Kylian Mbappé tampil gemilang dengan mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-1 di Santiago Bernabéu.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Penyerang asal Prancis tersebut membuka keunggulan Madrid pada menit ke-39 setelah menerima umpan Federico Valverde dan menaklukkan kiper Álex Remiro.

Real Sociedad sempat menyamakan kedudukan melalui Luka Sučić pada menit ke-44, tetapi Madrid tampil lebih dominan setelah turun minum.

Mbappé kembali mencetak gol pada menit ke-60 untuk membawa Real Madrid unggul 2-1 setelah sebelumnya terus memberikan tekanan kepada pertahanan Real Sociedad.

Pada pertandingan menit ke-7, Vinícius Jr. memperlebar keunggulan Madrid setelah menyelesaikan rangkaian serangan yang diawali aksi individu Jude Bellingham.

Mbappé kemudian melengkapi hat-trick pada menit ke-79 melalui tendangan lambung setelah menerima umpan brilian dari Vinícius Jr.

Penampilan tersebut menjadikan Mbappé sebagai pusat perhatian dalam kemenangan meyakinkan Real Madrid di hadapan pendukungnya.

Vinícius Jr. dan Bellingham juga memberikan kontribusi penting dalam membantu Madrid mengendalikan pertandingan, sedangkan Real Sociedad kesulitan mempertahankan intensitas setelah jeda.