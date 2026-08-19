Kim Min-Jae Masuk Radar Manchester United di Tengah Persaingan Bek Tengah Bayern München

JawaPos.com – Manchester United kembali menjajaki peluang untuk memperkuat lini pertahanan dan memasukkan Kim Min-Jae sebagai salah satu target mereka.

Bek tengah asal Korea Selatan tersebut saat ini masih memperkuat Bayern München dan terikat kontrak hingga 2028.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Manchester United masih menunjukkan ketertarikan terhadap pemain berusia 29 tahun tersebut yang sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford.

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Namun, peluang transfer itu masih bergantung pada keinginan Kim untuk meninggalkan München serta kesediaan Bayern membuka negosiasi.

Kim Min-Jae tetap mendapatkan kesempatan bermain di Bayern München, meskipun belum menjadi pilihan utama Vincent Kompany di posisi bek tengah.

Kehadiran Dayot Upamecano dan Jonathan Tah membuat persaingan di lini pertahanan Bayern semakin ketat, tetapi klub Jerman tersebut tidak berada dalam tekanan untuk menjual Kim.

Bagi Manchester United, pengalaman Kim di Serie A, Bundesliga, dan Liga Champions menjadi daya tarik tersendiri untuk memperkuat lini belakang.

Kehadiran Kim dapat menambah pilihan bagi Michael Carrick dalam mengatur komposisi pertahanan, terutama setelah Matthijs de Ligt kembali dari cedera panjang.

Kim dikenal memiliki kekuatan fisik, kemampuan melakukan pemulihan dengan cepat, serta keberanian untuk maju mengantisipasi pergerakan penyerang lawan.