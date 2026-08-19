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Risma Azzah Fatin
Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.48 WIB

James Maddison Kembali Tampil Bersama Tottenham Hotspur Usai Lewati Periode Panjang Karena Cedera

James Maddison (Flashscore) - Image

James Maddison (Flashscore)

JawaPos.com – Tottenham Hotspur mendapat kabar positif setelah James Maddison kembali tampil dalam pertandingan pramusim melawan Hoffenheim yang berakhir imbang 2-2.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (19/8), Maddison bermain selama 45 menit dalam pertandingan di pusat latihan Tottenham, Hotspur Way, setelah sebelumnya melewati periode panjang yang terganggu cedera.

Penampilan Maddison menjadi perkembangan menggembirakan bagi Spurs setelah pemain asal Inggris tersebut mengalami dua cedera lutut serius dalam 18 bulan terakhir.

Dalam pertandingan tersebut, Tottenham sempat tertinggal setelah Adam Hlozek mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-16 setelah Maddison dinilai melakukan pelanggaran.

Maddison kemudian memberikan kontribusi positif ketika sepak pojoknya membantu Ben Davies mencetak gol penyama kedudukan empat menit kemudian, sebelum Luca Williams-Barnett membawa Spurs unggul pada masa tambahan waktu babak pertama.

Hoffenheim akhirnya menyamakan kedudukan melalui Valentin Gendrey pada menit ke-55 sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-2.

Kembalinya Maddison menjadi modal penting bagi Tottenham menjelang pertandingan pembuka Liga Primer melawan Brentford.

Namun, Spurs masih menghadapi kekhawatiran terkait kondisi Micky van de Ven, Destiny Udogie, dan Dominic Solanke yang belum dapat tampil.

Sementara itu, pemain baru Mateus Fernandes, Kevin Danso, dan Rodrigo Bentancur masing-masing bermain selama 90 menit dalam pertandingan persahabatan tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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