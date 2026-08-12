Anthony Gordon Belum Dapat Nomor Punggung di Barcelona, Masalah Pendaftaran Kembali Menghantui

Anthony Gordon tunggu kepastian nomor punggung di Barcelona. (@FCBarcelona/X)
JawaPos.com - Anthony Gordon masih menunggu kepastian nomor skuad Barcelona. Dia juga belum terdaftar secara resmi menjelang bergulirnya La Liga 2026/2027.
Kondisi ini menjadi perhatian karena kompetisi kasta tertinggi Liga Spanyol tinggal hitungan hari.
Barcelona dijadwalkan membuka perjalanan mereka di LaLiga musim 2026/2027 dengan menghadapi Elche pada 23 Agustus.
Dengan waktu persiapan yang semakin pendek, klub asal Catalunya tersebut perlu segera memastikan status Anthony Gordon agar pemain asal Inggris itu bisa masuk dalam skuad pertandingan.
Gordon merupakan salah satu rekrutan penting Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun tersebut didatangkan dari Newcastle United dengan nilai transfer mencapai 70 juta poundsterling.
Kepindahan itu mengakhiri perjalanan Gordon bersama Newcastle setelah tiga setengah tahun memperkuat klub yang bermarkas di St James' Park.
Dia kemudian memulai babak baru dalam karirnya bersama Barcelona.
Namun, Gordon belum langsung bergabung dengan skuad Barcelona sejak awal pramusim. Dia baru menyusul rekan-rekan barunya pada pekan ini setelah sebelumnya menjalani agenda bersama Timnas Inggris dalam Piala Dunia.
Situasi tersebut membuat waktu Gordon untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sekaligus mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi menjadi lebih singkat.
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