Jamal Musiala Timbulkan Kekhawatiran Usai Terjatuh dalam Laga Bayern Munich vs RB Leipzig

Jamal Musiala terjatuh dalam laga Bayern Munich kontra RB Leipzig (Bein Sports)
JawaPos.com – Jamal Musiala sempat menimbulkan kekhawatiran saat Bayern München menghadapi RB Leipzig dalam pertandingan Piala Telekom.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Pemain asal Jerman tersebut terjatuh di lapangan pada menit-menit akhir pertandingan setelah sebelumnya mencetak gol pada menit ke-81.
Musiala kemudian mendapat perawatan dari tim medis Bayern München dan RB Leipzig sebelum akhirnya mampu berjalan keluar lapangan sendiri. Ia ditarik keluar pada menit ke-88 dan tidak dapat menyelesaikan pertandingan setelah mengalami insiden tersebut.
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Kondisi Musiala langsung menjadi perhatian karena pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya mengalami cedera serius pada Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.
Cedera tersebut membuatnya harus menepi selama beberapa bulan sebelum kembali bermain pada Januari 2026.
Setelah pertandingan melawan Leipzig, direktur olahraga Bayern München, Max Eberl, memberikan kepastian bahwa kondisi Musiala baik-baik saja.
Pernyataan tersebut sekaligus meredakan kekhawatiran terhadap kondisi sang pemain setelah terlihat membutuhkan perawatan di lapangan.
Musiala sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan mampu memberikan kontribusi positif dengan mencetak gol untuk Bayern München.
Meskipun harus meninggalkan pertandingan lebih awal, kabar mengenai kondisinya menjadi angin segar bagi klub yang tengah berupaya mengembalikan performanya setelah cedera panjang.
Bayern München kini dapat sedikit bernapas lega karena tidak ada kabar awal mengenai cedera serius yang kembali menimpa Musiala. Namun, kondisi pemain tersebut tetap akan menjadi perhatian menjelang pertandingan-pertandingan Bayern München berikutnya.
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Jawa Pos
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