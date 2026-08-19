Kejang Absans! Jamal Musiala Ungkap Penyebab 2 Kali Kolaps Beruntun, Masih Bisa Main Bola?

Jamal Musiala mengungkap kondisi kesehatannya setelah dua kali kolaps saat bertanding bersama Bayern Munich. (Instagram @jamalmusiala10)
JawaPos.com — Bintang Bayern Munich Jamal Musiala mengungkap penyebab dirinya dua kali kolaps di lapangan dalam kurun empat hari, yakni mengalami kejang absans akibat disfungsi neurologis.
Winger berusia 23 tahun itu memastikan kondisinya bersifat sementara, dapat diobati, dan dirinya tetap berada dalam pengawasan dokter spesialis saraf.
Musiala mengalami insiden pertama ketika memperkuat Bayern Munich melawan RB Leipzig pada Sabtu lalu.
Empat hari kemudian, pemain timnas Jerman tersebut kembali terjatuh hanya delapan menit setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam laga persahabatan menghadapi Heidenheim pada Selasa malam.
Dua kejadian tersebut sempat membuat publik khawatir, terutama karena Musiala baru kembali menjalani aktivitas sepak bola setelah sebelumnya mengalami masalah kesehatan.
Namun, Musiala kemudian memberikan penjelasan melalui akun Instagram pribadinya sekaligus memastikan dirinya sedang mendapatkan penanganan medis yang tepat.
Musiala menyebut dua insiden kolaps yang dialaminya berkaitan dengan kejang absans singkat dan sementara akibat disfungsi neurologis.
Kondisi tersebut menjadi penyebab dirinya mengalami kejadian serupa ketika menghadapi RB Leipzig dan Heidenheim dalam rentang waktu hanya empat hari.
"Pertama-tama, kondisi saya baik-baik saja. Saya sangat berterima kasih atas pesan dan dukungan kalian. Saya paham banyak dari kalian yang khawatir, jadi hari ini saya ingin menjelaskan situasinya," tulis Musiala.
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Jawa Pos
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