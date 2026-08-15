Tawaran Rp 855 Miliar dari Galatasaray Jadi Opsi Positif Gabriel Martinelli dari Persaingan Ketat

Gabriel Martinelli (Flashscore)
JawaPos.com – Gabriel Martinelli mungkin perlu mempertimbangkan tawaran Galatasaray setelah masa depannya di Arsenal mulai tidak menentu.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (14/8), Klub Turki tersebut dilaporkan mengajukan tawaran sekitar EUR 45 juta atau sekitar Rp855 miliar untuk mendapatkan pemain sayap asal Brasil itu.
Pada usia 25 tahun, Martinelli masih memiliki potensi besar, tetapi minimnya pilihan transfer lain dapat membuat kepindahan ke Galatasaray menjadi kesempatan untuk mendapatkan peran yang lebih penting.
Martinelli tampil 53 kali untuk Arsenal pada musim 2025/26 dengan mencetak 11 gol dan memberikan tujuh assist, meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama Mikel Arteta. Ia hanya menjadi starter dalam 25 pertandingan.
Sementara persaingan dengan Bukayo Saka dan Leandro Trossard membuat peluangnya mendapatkan posisi reguler semakin terbatas jika bertahan tanpa jaminan tempat utama.
Martinelli berisiko kembali menjalani musim dengan menit bermain yang terbatas dan menghadapi kesulitan untuk mengubah keputusan Arteta.
Bergabung dengan Galatasaray dapat memberikan Martinelli kesempatan untuk menjadi pemain utama sekaligus mengembangkan kembali performanya secara konsisten.
Statistik seperti 48 dribel sukses, 106 pergerakan progresif, 103 kali merebut kembali penguasaan bola, serta 27 tembakan tepat sasaran menunjukkan bahwa ia masih memiliki kualitas yang dapat dimanfaatkan klub lain.
Dengan musim baru yang segera dimulai dan pilihan transfer yang terbatas, menerima tawaran Galatasaray dapat menjadi langkah strategis bagi Martinelli untuk menghidupkan kembali kariernya dan mendapatkan peran yang lebih besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati