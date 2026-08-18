Bukayo Saka Dapat Peringatan dari Arsenal demi Tingkatkan Prestasi Klub

JawaPos.com – Bukayo Saka mendapat peringatan untuk meningkatkan produktivitas golnya demi membantu Arsenal bersaing di Liga Primer dan kompetisi Eropa.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (16/8), Pemain sayap asal Inggris tersebut menjadi salah satu sosok penting bagi Arsenal, tetapi tuntutan terhadap kontribusi serangannya semakin besar.

Saka memang telah mencetak dua digit gol selama lima musim berturut-turut, tetapi Arsenal membutuhkan peningkatan dari catatan terbaiknya yang mencapai 20 gol pada musim 2023/24.

Perkembangan Saka dalam beberapa musim terakhir sempat terganggu masalah kebugaran yang membuatnya absen sekitar 40 pertandingan bersama Arsenal dan tim nasional Inggris.

Mantan penyerang Arsenal, Alan Smith, menilai Saka dapat kembali mencapai performa terbaik apabila mampu menjaga kontinuitas penampilan dan mengatasi persoalan fisiknya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian penting karena Arsenal membutuhkan Saka dalam kondisi terbaik untuk menghadapi persaingan sepanjang musim.

Kehadiran Viktor Gyökeres sebagai salah satu andalan baru di lini serang membuat Arsenal berharap beban mencetak gol dapat terbagi secara lebih merata.

Saka tetap diharapkan meningkatkan jumlah golnya agar pertahanan lawan tidak hanya berfokus kepada satu pemain dalam mengantisipasi serangan Arsenal.