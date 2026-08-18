Chelsea Tetapkan Batas Waktu Transfer Enzo Fernández dengan Tawaran Rp 2,7 Triliun

JawaPos.com – Chelsea memberikan ultimatum kepada klub-klub yang berminat merekrut Enzo Fernández dengan menetapkan batas waktu pengajuan tawaran.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (15/8), Klub asal London tersebut meminta calon pembeli memenuhi nilai transfer sebesar EUR 120 juta atau sekitar Rp2,7 triliun sebelum tenggat berakhir.

Chelsea menegaskan tawaran yang diajukan setelah batas waktu tidak akan dipertimbangkan karena klub ingin menyelesaikan situasi Fernández sebelum musim Liga Premier dimulai.

Nilai tersebut juga mencerminkan keinginan Chelsea untuk memulihkan dan melampaui EUR 107 juta atau sekitar Rp2,4 triliun yang mereka bayarkan saat mendatangkan Fernández pada 2023.

Manchester City menjadi salah satu klub yang paling kuat dikaitkan dengan Fernández, terutama karena kedekatannya dengan Enzo Maresca.

Maresca pernah bekerja bersama Fernández di Chelsea dan secara konsisten memberikan dukungan serta memuji kualitas gelandang asal Argentina tersebut.

Di bawah kepemimpinan Maresca, Fernández berkembang menjadi pemain penting dan membantu Chelsea meraih Liga Konferensi UEFA serta Piala Dunia Antarklub.

Ketertarikan City juga muncul ketika klub tersebut membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah akibat masa depan Rodri yang masih belum pasti.

Chelsea tidak berniat mempermudah kepergian Fernández karena menganggapnya sebagai bagian penting dari proyek yang sedang dibangun bersama Xabi Alonso.