Qatar Mempertanyakan AFC terkait Pernyataan yang Mengkritik Kepemimpinan Presiden FIFA

Presiden FIFA Gianni Infantino (Flashscore)
JawaPos.com – Qatar mempertanyakan keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang bergabung dengan UEFA dan CONCACAF dalam surat terbuka yang mengkritik Presiden FIFA Gianni Infantino.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (16/8), Presiden Asosiasi Sepak Bola Qatar (QFA), Hamad bin Khalifa Al-Thani, menyatakan bahwa dirinya dan QFA tidak pernah dimintai pendapat sebelum surat tersebut diterbitkan.
Al-Thani meminta AFC menjelaskan proses konsultasi serta dasar kewenangan konfederasi dalam menyampaikan pandangan yang dianggap mewakili 47 asosiasi anggota.
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Al-Thani menilai pandangan kolektif seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada seluruh anggota dan tidak dapat dianggap sebagai kesepakatan tanpa proses yang jelas.
Al-Thani menegaskan bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya, rancangan surat yang dibagikan, maupun kesempatan bagi QFA untuk memberikan masukan sebelum pernyataan tersebut dipublikasikan.
Perselisihan itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di dalam AFC terkait kepemimpinan Infantino yang tengah menghadapi tekanan menjelang pemilihan kembali tahun depan.
Persoalan tersebut muncul setelah enam pimpinan asosiasi sepak bola nasional Arab menyatakan dukungan terhadap Infantino di tengah kontroversi mengenai rencana investasi swasta dalam kompetisi FIFA.
Infantino sebelumnya mengusulkan penjualan 20 persen hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta untuk mengumpulkan sekitar USD 4,2 miliar atau sekitar Rp68,5 triliun, sebelum akhirnya membatalkan rencana tersebut setelah mendapat penolakan.
Kondisi ini membuat persaingan dan perbedaan pandangan mengenai masa depan kepemimpinan FIFA semakin mencuat di lingkungan sepak bola Asia.
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Jawa Pos
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