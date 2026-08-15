Tottenham Hotspur Beri Penghormatan pada Pedro Porro Usai Bawa Gelar Juara Piala Dunia Bersama Spany

JawaPos.com – Tottenham Hotspur menyambut kembalinya Pedro Porro ke pusat latihan klub dengan barisan penghormatan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya menjuarai Piala Dunia FIFA 2026 bersama Spanyol.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (14/8), Bek kanan tersebut kembali menjalani latihan bersama klub untuk pertama kalinya setelah membantu Spanyol meraih gelar juara dunia.

Para pemain tim utama, staf pelatih, karyawan klub, serta pemain akademi berkumpul untuk memberikan sambutan meriah kepada Porro.

Porro menjadi bagian penting dalam perjalanan Spanyol menuju gelar juara dengan tampil sebagai starter dalam lima dari tujuh pertandingan. Pemain berusia tersebut juga mencetak dua gol selama turnamen, masing-masing ketika menghadapi Austria dan Prancis pada babak semifinal.

Prestasi itu membuat Porro menjadi pemain Tottenham keempat yang berhasil memenangkan Piala Dunia setelah Jimmy Greaves, Hugo Lloris, dan Cristian Romero.

Suasana semakin hangat ketika Porro berjalan melewati barisan penghormatan sambil berjabat tangan dan menerima tepuk tangan dari rekan-rekan setim serta anggota klub.

Porro kemudian mendapat sambutan khusus dari pelatih kepala Roberto De Zerbi yang memeluknya sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian tersebut.

Porro mengaku terharu dapat kembali melihat keluarga besar Tottenham setelah meraih prestasi terbesar dalam kariernya bersama Spanyol.

Setelah menikmati keberhasilan di Piala Dunia 2026, Porro kini mengalihkan perhatian sepenuhnya kepada Tottenham menjelang musim baru. Sambutan tersebut menunjukkan penghargaan besar klub terhadap kontribusinya sekaligus memperkuat ikatan antara sang pemain dan seluruh keluarga Tottenham.