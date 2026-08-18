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Risma Azzah Fatin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 21.05 WIB

Tijjani Reijnders Ungkap Alasan Tinggalkan Manchester City

Tijjani Reijnders (Bein Sports) - Image

Tijjani Reijnders (Bein Sports)

JawaPos.com – Tijjani Reijnders dilaporkan berada di ambang kepindahan dari Manchester City setelah mengalami kesulitan mendapatkan peran yang diharapkan sejak bergabung pada tahun lalu.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Gelandang asal Belanda tersebut tercatat tampil 47 kali di semua kompetisi dengan 31 penampilan sebagai starter, serta menyumbangkan tujuh gol dan tujuh assist.

Enzo Maresca mengisyaratkan bahwa keinginan Reijnders untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak dapat menjadi alasan utama di balik kepergiannya dari Manchester City.

Maresca memahami situasi Reijnders karena pemain tersebut ingin mendapatkan kesempatan bermain secara lebih konsisten setelah melalui satu musim di Manchester City.

Pelatih asal Italia itu menilai kondisi tersebut merupakan hal yang wajar bagi pemain yang merasa kesulitan memahami alasan tidak mendapatkan menit bermain sesuai harapan.

Reijnders sebelumnya tampil mengesankan bersama AC Milan dan terbiasa bermain lebih dalam, sedangkan perannya di Manchester City tidak sepenuhnya sesuai dengan posisi yang ia sukai.

Reijnders kini dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Liga Pro Saudi, Al-Qadsiah, meskipun kepindahannya belum sepenuhnya resmi.

Maresca menegaskan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada situasi dalam beberapa waktu ke depan, tetapi mengakui bahwa kepergian Reijnders dapat menjadi keputusan terbaik apabila klub, pemain, dan pelatih memiliki pandangan yang sama.

Jika transfer tersebut terealisasi, kepergian Reijnders akan menjadi bagian dari perubahan skuad Manchester City setelah klub sebelumnya melepas James Trafford dan berpotensi kehilangan beberapa pemain lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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