José Mourinho Terapkan 4 Aturan Baru untuk Mengubah Persaingan Internal Skuad Real Madrid

Jose Mourinho (Bein Sports)
JawaPos.com – José Mourinho mulai membentuk struktur baru dalam skuad Real Madrid menjelang musim 2026/27 melalui sejumlah kebijakan yang berpotensi mengubah persaingan internal tim.
Setelah menjalani beberapa pertandingan pramusim, pelatih asal Portugal tersebut memberikan gambaran mengenai komposisi skuad yang ingin dibangunnya di Los Blancos.
Berikut 4 aturan baru yang diterapkan oleh Jose Mourinho untuk mengubah persaingan internal skuad Real Madrid, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8).
1. Membatasi Skuad Menjadi Sekitar 20 Pemain
Mourinho berencana bekerja dengan skuad inti yang lebih kecil, yakni sekitar 20 pemain untuk menjalani kompetisi musim 2026/2027.
Kebijakan tersebut bertujuan membuat setiap pemain memiliki peran yang lebih jelas sekaligus mengurangi jumlah pemain yang hanya menjadi pelapis.
Dengan komposisi tersebut, hampir setiap posisi akan memiliki dua pemain yang bersaing untuk mendapatkan tempat utama.
2. Menerapkan Persaingan Ketat di Setiap Posisi
Mourinho ingin menciptakan persaingan internal dengan menyediakan setidaknya dua pilihan untuk hampir setiap posisi di dalam skuad.
Persaingan tersebut terlihat di lini belakang, tengah, hingga depan, dengan sejumlah pemain harus berjuang mendapatkan menit bermain secara konsisten.
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