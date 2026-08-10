Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.28 WIB

José Mourinho Terapkan 4 Aturan Baru untuk Mengubah Persaingan Internal Skuad Real Madrid

Jose Mourinho (Bein Sports) - Image

Jose Mourinho (Bein Sports)

JawaPos.com – José Mourinho mulai membentuk struktur baru dalam skuad Real Madrid menjelang musim 2026/27 melalui sejumlah kebijakan yang berpotensi mengubah persaingan internal tim.

Setelah menjalani beberapa pertandingan pramusim, pelatih asal Portugal tersebut memberikan gambaran mengenai komposisi skuad yang ingin dibangunnya di Los Blancos.

Berikut 4 aturan baru yang diterapkan oleh Jose Mourinho untuk mengubah persaingan internal skuad Real Madrid, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8).

1.     Membatasi Skuad Menjadi Sekitar 20 Pemain

Mourinho berencana bekerja dengan skuad inti yang lebih kecil, yakni sekitar 20 pemain untuk menjalani kompetisi musim 2026/2027.

Kebijakan tersebut bertujuan membuat setiap pemain memiliki peran yang lebih jelas sekaligus mengurangi jumlah pemain yang hanya menjadi pelapis. 

Dengan komposisi tersebut, hampir setiap posisi akan memiliki dua pemain yang bersaing untuk mendapatkan tempat utama.

2.     Menerapkan Persaingan Ketat di Setiap Posisi

Mourinho ingin menciptakan persaingan internal dengan menyediakan setidaknya dua pilihan untuk hampir setiap posisi di dalam skuad.

Persaingan tersebut terlihat di lini belakang, tengah, hingga depan, dengan sejumlah pemain harus berjuang mendapatkan menit bermain secara konsisten. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bukan Weton Biasa, 8 Tibo Ratu Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Istimewa - Image
Zodiak

Bukan Weton Biasa, 8 Tibo Ratu Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Istimewa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.27 WIB

Resep Sayur Daun Singkong Campur Teri, Masakan Sederhana yang Kaya Rasa - Image
Kuliner

Resep Sayur Daun Singkong Campur Teri, Masakan Sederhana yang Kaya Rasa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.25 WIB

7 Kebiasaan Orang Rapuh Secara Mental dan Emosional dalam Kesehariannya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Kebiasaan Orang Rapuh Secara Mental dan Emosional dalam Kesehariannya Menurut Psikologi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore