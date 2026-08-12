5 Alasan Mohamed Salah Memilih Trabzonspor Usai Mengakhiri 9 Musim Bersama Liverpool

JawaPos.com – Mohamed Salah memilih Trabzonspor sebagai klub berikutnya setelah mengakhiri sembilan musim yang penuh kesuksesan bersama Liverpool.

Kepindahan tersebut menjadi keputusan besar dalam kariernya karena Salah tetap memilih berkompetisi di Eropa daripada pindah ke liga lain, sekaligus membuka babak baru bersama klub Turki tersebut.

Berikut 5 alasan yang menjelaskan keputusan Salah bergabung dengan Trabzonspor usai 9 akhiri karir 9 musim penuh bersama Liverpool pada Rabu (12/8) dikutip Bein Sport.

1. Trabzonspor Benar-benar Menginginkan Salah

Salah memilih Trabzonspor karena klub tersebut menunjukkan keseriusan besar untuk mendapatkan jasanya dan menjadikannya bagian penting dari proyek mereka. Penyerang asal Mesir itu mendapat sambutan meriah dari puluhan ribu pendukung setelah menjalani pemeriksaan medis dan mengunjungi fasilitas klub.

Salah juga menegaskan keinginannya untuk membantu Trabzonspor meraih gelar setelah merasa antusias dengan sambutan luar biasa yang diterimanya.

2. Bergabung dengan Salah Satu Klub Besar Turki

Trabzonspor merupakan salah satu klub besar Turki yang secara historis mampu menantang dominasi Galatasaray, Fenerbahçe, dan Beşiktaş.

Klub tersebut terakhir kali menjuarai Liga Turki pada musim 2021/22 dan finis di posisi ketiga pada musim sebelumnya sehingga berpeluang tampil di kualifikasi Liga Europa.