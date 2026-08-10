Julián Álvarez Terus Jadi Harapan Barcelona meski Atlético Madrid Menolak Tawaran Besar

Julian Alvarez (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona belum menyerah dalam upaya merekrut Julián Álvarez meskipun Atlético de Madrid berulang kali menegaskan tidak berniat melepas penyerang asal Argentina tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8), Klub Catalan itu masih menjadikan Álvarez sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang, sementara Atlético tetap menganggapnya sebagai bagian penting dari proyek tim.
Pelatih Atlético de Madrid Diego Simeone kembali menegaskan bahwa klub sangat puas dengan kontribusi Álvarez dan ingin terus mengandalkannya.
Bahkan, manajemen Atlético sebelumnya menyatakan tidak akan menerima tawaran sebesar EUR 100 juta atau sekitar Rp1,86 triliun, EUR 150 juta atau sekitar Rp2,79 triliun, hingga EUR 200 juta atau sekitar Rp3,72 triliun untuk melepas pemain tersebut.
Barcelona tetap memantau perkembangan situasi dan dilaporkan akan menunggu pembicaraan antara Álvarez dengan Simeone setelah sang pemain kembali dari masa liburan.
Jika Álvarez menyampaikan keinginan untuk pindah, Atlético harus menentukan apakah akan mempertahankan sikapnya atau membuka peluang negosiasi dengan Barcelona.
Álvarez menjadi target menarik bagi Barcelona karena mampu bermain sebagai penyerang tengah maupun di belakang striker serta memiliki kemampuan melakukan tekanan dan mencari ruang.
Namun, Barcelona tetap menghadapi hambatan besar karena harus menemukan formula finansial yang dapat meyakinkan Atlético, sehingga keputusan Álvarez setelah kembali berlatih dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan saga transfer tersebut.
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