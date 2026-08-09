Diego Simeone Tegaskan Atlético Madrid Tidak Ingin Lepas Julián Álvarez

JawaPos.com – Diego Simeone kembali menegaskan bahwa Atlético Madrid tidak berniat melepas Julián Álvarez pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (9/8), Pernyataan tersebut disampaikan Simeone menjelang pertandingan persahabatan pramusim melawan Manchester City di Seoul, di tengah spekulasi mengenai masa depan penyerang asal Argentina tersebut.

Menurut Simeone, klub telah mengambil keputusan yang jelas dan tetap ingin mempertahankan Álvarez sebagai bagian penting dari proyek olahraga mereka.

Álvarez menjadi incaran sejumlah klub besar, termasuk Barcelona dan Arsenal, setelah muncul laporan mengenai keinginannya meninggalkan Atlético Madrid untuk mengejar tantangan baru.

Real Madrid bahkan disebut telah mengajukan tawaran senilai EUR 150 juta atau sekitar Rp2,7 triliun, tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Atlético yang tidak ingin kehilangan pemain bintangnya.

Sejak bergabung dengan Atlético pada Agustus 2024, Álvarez telah menjadi salah satu pemain paling produktif di skuad tersebut.

Pada musim lalu, tidak termasuk Piala Dunia Antarklub, ia mencatatkan 20 gol dan sembilan assist dalam 49 pertandingan, sedangkan sejak debutnya ia telah mencetak 49 gol dan melepaskan 238 tembakan untuk klub.

Statistik tersebut semakin memperkuat alasan Atlético untuk mempertahankan pemain berusia 26 tahun itu di tengah derasnya rumor transfer.

Pelatih asal Argentina tersebut menilai pendekatan terbaik terhadap situasi Álvarez adalah berfokus pada aspek olahraga dan terus memberikan dukungan kepada sang penyerang.