Simeone Tegaskan Masa Depan Julian Alvarez di Atletico Madrid, Keputusan Klub Sudah Jelas

Julian Alvarez tetap profesional meski ingin pindah ke Barcelona. Penyerang Atletico Madrid itu siap menekan klub tanpa melakukan aksi pemberontakan. (Alex Caparros/UEFA)
JawaPos.com - Masa depan Julian Alvarez bersama Atletico Madrid kembali menjadi perhatian menjelang bergulirnya musim baru.
Pelatih Atletico, Diego Simeone, akhirnya memberikan penjelasan mengenai situasi striker asal Argentina tersebut.
Simeone menyampaikan pernyataannya ketika berbicara kepada media di Seoul, Korea Selatan. Ia menegaskan bahwa situasi Alvarez sebenarnya sudah jelas karena Atletico Madrid telah mengambil keputusan mengenai masa depannya.
Menurut Simeone, klub tetap merasa puas dengan kontribusi yang diberikan Alvarez sejak bergabung dengan Atletico Madrid. Sang pelatih juga memastikan dirinya akan terus membantu pemain berusia 26 tahun itu berkembang dan meningkatkan performanya.
"Situasinya sangat jelas. Klub telah mengambil keputusan dan Miguel Angel sudah menjelaskannya dengan sangat baik, Kami sangat senang dengan Julian. Dari sisi olahraga, kami akan membantunya terus berkembang, terus meningkat, dan kembali memberikan apa yang sudah dia berikan kepada kami selama dua tahun terakhir," kata Simione.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Atletico Madrid masih menempatkan Alvarez sebagai bagian penting dari rencana mereka. Simeone tidak menunjukkan adanya keinginan untuk kehilangan mantan pemain Manchester City tersebut.
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Dalam kesempatan yang sama, Simeone juga menyinggung bagaimana dirinya menghadapi situasi pemain yang menjadi sorotan. Ia menyebut kasus Antoine Griezmann sebagai salah satu pengalaman yang pernah dihadapi Atletico.
Bagi Simeone, fokus utama seorang pelatih adalah aspek olahraga. Karena itu, ia memilih membantu pemain melalui pekerjaan di lapangan daripada terlalu jauh terlibat dalam urusan lainnya.
"Kami sudah melalui beberapa situasi seperti ini. Kami juga melihat apa yang terjadi dengan Griezmann. Saya tidak melihat cara lain selain bekerja dari sisi olahraga karena memang itu peran kami," ujar Simeone.
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