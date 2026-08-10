7 Kebiasaan Orang Rapuh Secara Mental dan Emosional dalam Kesehariannya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kerapuhan emosional membuat seseorang mudah kewalahan menghadapi perasaan yang sulit dikendalikan.

Kondisi ini menjadi kebalikan dari ketahanan mental yang membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dengan tenang.

Sejumlah kebiasaan tertentu ternyata menjadi faktor utama yang mempertahankan kerapuhan emosional pada diri seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (10/8), berikut tujuh kebiasaan yang biasa dihadapi orang rapuh secara mental dan emosional dalam kehidupan sehari-harinya.

1. Berusaha memperbaiki emosi yang menyakitkan

Berusaha menghilangkan emosi yang menyakitkan justru membuat seseorang semakin rentan terhadap perasaan tersebut.

Otak cenderung menganggap sesuatu sebagai ancaman ketika seseorang terus berusaha menghindar atau menyingkirkannya.