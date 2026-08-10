Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.24 WIB

7 Kebiasaan Orang Rapuh Secara Mental dan Emosional dalam Kesehariannya Menurut Psikologi

Kebiasaan orang rapuh mental dan emosional menurut psikologi. (Magnific) - Image

Kebiasaan orang rapuh mental dan emosional menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kerapuhan emosional membuat seseorang mudah kewalahan menghadapi perasaan yang sulit dikendalikan.

Kondisi ini menjadi kebalikan dari ketahanan mental yang membantu seseorang menghadapi tekanan hidup dengan tenang.

Sejumlah kebiasaan tertentu ternyata menjadi faktor utama yang mempertahankan kerapuhan emosional pada diri seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (10/8), berikut tujuh kebiasaan yang biasa dihadapi orang rapuh secara mental dan emosional dalam kehidupan sehari-harinya.

1. Berusaha memperbaiki emosi yang menyakitkan

Berusaha menghilangkan emosi yang menyakitkan justru membuat seseorang semakin rentan terhadap perasaan tersebut.

Otak cenderung menganggap sesuatu sebagai ancaman ketika seseorang terus berusaha menghindar atau menyingkirkannya.

Kebiasaan menghindari emosi menyakitkan membuat otak semakin cemas terhadap perasaan yang muncul.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ingin Menjaga Hubungan Cinta Tetap Hidup? Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari - Image
Kepribadian

Ingin Menjaga Hubungan Cinta Tetap Hidup? Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari

Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.20 WIB

Ingin Membuat Hidup Menjadi Jauh Lebih Bahagia? Lakukan 7 Perubahan Kebiasaan Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Ingin Membuat Hidup Menjadi Jauh Lebih Bahagia? Lakukan 7 Perubahan Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.09 WIB

Jangan Langsung Tidur! 7 Kebiasaan Malam Ini Bisa Bantu Rawat Kulit - Image
Lifestyle

Jangan Langsung Tidur! 7 Kebiasaan Malam Ini Bisa Bantu Rawat Kulit

Senin, 10 Agustus 2026 | 23.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore