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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.25 WIB

Resep Sayur Daun Singkong Campur Teri, Masakan Sederhana yang Kaya Rasa

Resep Sayur Daun Singkong Ikan Teri yang Enak./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Sayur Daun Singkong Ikan Teri yang Enak./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Bingung mencari menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Sayur daun singkong ikan teri bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.

Perpaduan daun singkong yang lembut, ikan teri yang gurih, kuah santan yang creamy, serta racikan bumbu rempah menghasilkan cita rasa yang begitu nikmat.

Hidangan ini juga cocok disajikan bersama nasi putih hangat dan sambal. Bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan sehingga tidak membutuhkan persiapan yang terlalu rumit.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep sayur daun singkong ikan teri yang dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan

  • 3 ikat daun singkong
  • 100 gram teri jengki
  • 1,5 liter air
  • 30 ml santan instan
  • 200 gram daging sapi, potong sesuai selera
  • 1 batang serai
  • 20 gram lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 2 sendok teh ketumbar bubuk
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 50 gram cabai rawit utuh

Bumbu yang Dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 50 gram cabai keriting merah
  • 5 butir kemiri sangrai
  • 10 gram kunyit
  • 10 gram kencur
  • Sedikit air untuk membantu proses penghalusan

Bahan untuk Merebus Daun Singkong

  • 2 sendok teh garam
  • 2 sendok teh baking soda

Cara Membuat

Pertama, didihkan air di dalam panci atau wajan. Tambahkan garam dan baking soda, kemudian masukkan daun singkong yang sudah dicuci.

Rebus hingga daun singkong terasa empuk. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Cuci kembali daun singkong, lalu peras hingga kandungan airnya berkurang. Setelah itu, iris daun singkong dan sisihkan.

Selanjutnya, goreng ikan teri hingga matang dan teksturnya kering. Angkat, tiriskan, kemudian sisihkan terlebih dahulu.

Untuk membuat bumbu, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, kemiri sangrai, kunyit, dan kencur menggunakan chopper atau blender.

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan serai yang sudah dimemarkan, lengkuas, daun salam, serta daun jeruk purut.

Tambahkan ketumbar bubuk, merica, gula pasir, dan kaldu jamur. Aduk seluruh bumbu sampai tercampur rata dan aromanya semakin harum.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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