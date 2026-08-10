Resep Sayur Daun Singkong Campur Teri, Masakan Sederhana yang Kaya Rasa

Resep Sayur Daun Singkong Ikan Teri yang Enak./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com – Bingung mencari menu rumahan yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Sayur daun singkong ikan teri bisa menjadi pilihan yang patut dicoba.
Perpaduan daun singkong yang lembut, ikan teri yang gurih, kuah santan yang creamy, serta racikan bumbu rempah menghasilkan cita rasa yang begitu nikmat.
Hidangan ini juga cocok disajikan bersama nasi putih hangat dan sambal. Bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan sehingga tidak membutuhkan persiapan yang terlalu rumit.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep sayur daun singkong ikan teri yang dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Pertama, didihkan air di dalam panci atau wajan. Tambahkan garam dan baking soda, kemudian masukkan daun singkong yang sudah dicuci.
Rebus hingga daun singkong terasa empuk. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Cuci kembali daun singkong, lalu peras hingga kandungan airnya berkurang. Setelah itu, iris daun singkong dan sisihkan.
Selanjutnya, goreng ikan teri hingga matang dan teksturnya kering. Angkat, tiriskan, kemudian sisihkan terlebih dahulu.
Untuk membuat bumbu, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, kemiri sangrai, kunyit, dan kencur menggunakan chopper atau blender.
Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan serai yang sudah dimemarkan, lengkuas, daun salam, serta daun jeruk purut.
Tambahkan ketumbar bubuk, merica, gula pasir, dan kaldu jamur. Aduk seluruh bumbu sampai tercampur rata dan aromanya semakin harum.
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