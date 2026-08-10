Arsenal Mulai Membidik Ferran Torres dari Barcelona sebagai Alternatif Utama

Ferran Torres (Instagram @ferrantorres)
JawaPos.com – Arsenal dilaporkan mengalihkan perhatian kepada penyerang Barcelona, Ferran Torres, setelah sejumlah target utama mereka gagal direkrut pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (9/8), Manajer Mikel Arteta disebut ingin memperkuat lini serang dan menilai Torres sebagai salah satu alternatif yang sesuai dengan kebutuhan tim.
Menurut laporan yang beredar, Arsenal telah menghubungi perwakilan Torres untuk mengetahui perkembangan masa depan pemain asal Spanyol tersebut.
Langkah tersebut dilakukan setelah Vinícius Júnior memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga 2032, Bradley Barcola dikabarkan lebih dekat dengan Liverpool, dan Morgan Rogers bergabung dengan Chelsea.
Torres menjadi opsi menarik bagi Arsenal karena memiliki pengalaman bersama Arteta ketika keduanya berada di Manchester City serta mampu bermain di sejumlah posisi lini depan.
Pemain berusia 26 tahun tersebut dapat beroperasi di sayap kiri, sayap kanan, maupun sebagai penyerang tengah sehingga memberikan fleksibilitas bagi Arteta dalam menyusun strategi.
Meskipun belum terdapat kesepakatan resmi antara Arsenal dan Barcelona, klub asal London tersebut diperkirakan terus memantau situasi Torres hingga bursa transfer ditutup.
Torres sendiri sebelumnya menyatakan bahwa Barcelona perlu menunjukkan keseriusan untuk mempertahankannya, sehingga perkembangan hubungan antara sang pemain dan klub Catalunya itu dapat menjadi faktor penting dalam menentukan masa depannya.
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