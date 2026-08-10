FA Larang Tembok Beton di Sekitar Lapangan, Berkaca dari Kematian Billy Vigar

Ilustrasi Stadion Wembley. FA melarang tembok bata dan beton di sekitar lapangan mulai musim 2026-2027 setelah kematian Billy Vigar akibat cedera saat menabrak tembok. (Instagram/wembleystadium)
JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) melarang penggunaan tembok pembatas berbahan bata, beton, atau material keras lainnya di sekitar lapangan mulai musim 2026–2027. Keputusan tersebut diambil sebagai respons atas kematian mantan pemain akademi Arsenal, Billy Vigar.
Vigar meninggal dunia pada usia 21 tahun setelah mengalami cedera otak serius. Dia berbenturan dengan tembok beton saat memperkuat Chichester City dalam laga tandang kontra Wingate & Finchley di kompetisi kasta ketujuh Inggris pada September 2025.
Setelah melakukan evaluasi, FA pun mengubah standar akreditasi stadion mulai musim ini.
"Penghalang bata, beton, atau material keras yang sudah ada harus dilepas sesegera mungkin atau diberi perlindungan yang sesuai jika tidak dapat dipindahkan karena alasan struktural," tulis pernyataan FA.
Manchester United menjadi salah satu klub yang sudah mengambil langkah pencegahan tersebut. Memasuki jeda musim panas, tim memasang bantalan pelindung di sekitar tembok bata yang mengelilingi lapangan Old Trafford.
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