FA Larang Tembok Beton di Sekitar Lapangan, Berkaca dari Kematian Billy Vigar

JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) melarang penggunaan tembok pembatas berbahan bata, beton, atau material keras lainnya di sekitar lapangan mulai musim 2026–2027. Keputusan tersebut diambil sebagai respons atas kematian mantan pemain akademi Arsenal, Billy Vigar.

Vigar meninggal dunia pada usia 21 tahun setelah mengalami cedera otak serius. Dia berbenturan dengan tembok beton saat memperkuat Chichester City dalam laga tandang kontra Wingate & Finchley di kompetisi kasta ketujuh Inggris pada September 2025.

Setelah melakukan evaluasi, FA pun mengubah standar akreditasi stadion mulai musim ini.

"Penghalang bata, beton, atau material keras yang sudah ada harus dilepas sesegera mungkin atau diberi perlindungan yang sesuai jika tidak dapat dipindahkan karena alasan struktural," tulis pernyataan FA.