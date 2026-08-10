Mbappe Tak Mau Santai, Pulang Lebih Cepat dan Langsung Berlatih di Bawah Komando Mourinho

JawaPos.com - Kylian Mbappe tidak ingin terlalu lama menikmati masa libur. Penyerang Real Madrid tersebut memilih kembali lebih cepat dan langsung bergabung dalam persiapan tim di bawah arahan Jose Mourinho.

Mbappe menjadi salah satu dari tiga pemain yang sudah menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti latihan bersama Real Madrid. Selain pemain asal Prancis itu, Marc Cucurella dan Ibrahima Konate juga telah bergabung dengan skuad.

Kehadiran ketiganya menjadi kabar positif bagi Mourinho yang sedang membangun tim untuk menghadapi musim baru. Pelatih asal Portugal tersebut masih menunggu Jude Bellingham dan Aurelien Tchouameni untuk melengkapi skuadnya.

Khusus Mbappe, keputusan kembali lebih cepat menjadi perhatian. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan memangkas masa liburnya selama dua hari demi segera kembali ke pusat latihan Real Madrid.

Mbappe sebelumnya tetap menjaga kondisi fisiknya selama menjalani masa istirahat. Ia diketahui sempat menggunakan fasilitas latihan UD Ibiza untuk berolahraga bersama mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Mbappe tidak sepenuhnya lepas dari aktivitas sepak bola selama liburan. Setelah menjalani jadwal padat bersama tim nasional Prancis, ia tetap berusaha menjaga kebugarannya sebelum kembali ke Madrid.

Baca Juga:Zidane Belum Putuskan Apakah Mbappe Tetap Jadi Kapten Timnas Prancis

Kini, Mbappe sudah kembali berada di Valdebebas. Ia langsung menjalani program latihan yang telah disiapkan tim kepelatihan Mourinho.

Kehadiran Mbappe juga menjadi penting karena dirinya diproyeksikan kembali menjadi tumpuan utama lini depan Real Madrid. Mourinho tentu membutuhkan penyerang dalam kondisi terbaik untuk menjalankan rencana permainan yang sedang disiapkannya.