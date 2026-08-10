Mbappe Tak Mau Santai, Pulang Lebih Cepat dan Langsung Berlatih di Bawah Komando Mourinho

Kylian Mbappe berusaha bangkit bersama pelatih anyar Real Madrid, Jose Mourinho. (Instagram/@k.mbappe)
JawaPos.com - Kylian Mbappe tidak ingin terlalu lama menikmati masa libur. Penyerang Real Madrid tersebut memilih kembali lebih cepat dan langsung bergabung dalam persiapan tim di bawah arahan Jose Mourinho.
Mbappe menjadi salah satu dari tiga pemain yang sudah menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti latihan bersama Real Madrid. Selain pemain asal Prancis itu, Marc Cucurella dan Ibrahima Konate juga telah bergabung dengan skuad.
Kehadiran ketiganya menjadi kabar positif bagi Mourinho yang sedang membangun tim untuk menghadapi musim baru. Pelatih asal Portugal tersebut masih menunggu Jude Bellingham dan Aurelien Tchouameni untuk melengkapi skuadnya.
Baca Juga:Jose Mourinho Siapkan Trio Baru Real Madrid: Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Yan Diomande
Khusus Mbappe, keputusan kembali lebih cepat menjadi perhatian. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan memangkas masa liburnya selama dua hari demi segera kembali ke pusat latihan Real Madrid.
Mbappe sebelumnya tetap menjaga kondisi fisiknya selama menjalani masa istirahat. Ia diketahui sempat menggunakan fasilitas latihan UD Ibiza untuk berolahraga bersama mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Mbappe tidak sepenuhnya lepas dari aktivitas sepak bola selama liburan. Setelah menjalani jadwal padat bersama tim nasional Prancis, ia tetap berusaha menjaga kebugarannya sebelum kembali ke Madrid.
Kini, Mbappe sudah kembali berada di Valdebebas. Ia langsung menjalani program latihan yang telah disiapkan tim kepelatihan Mourinho.
Kehadiran Mbappe juga menjadi penting karena dirinya diproyeksikan kembali menjadi tumpuan utama lini depan Real Madrid. Mourinho tentu membutuhkan penyerang dalam kondisi terbaik untuk menjalankan rencana permainan yang sedang disiapkannya.
Mbappe sendiri memiliki beban kerja cukup berat sebelum mendapatkan waktu istirahat. Ia memainkan seluruh menit pertandingan Prancis di Piala Dunia.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates