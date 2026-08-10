Jose Mourinho Ingin Skuad Ramping Real Madrid, Hanya Butuh 23 Pemain

JawaPos.com – Jose Mourinho ingin Real Madrid memiliki skuad utama yang ramping untuk menghadapi musim 2026–2027. Pelatih Real asal Portugal itu menyebut, Los Merengues, julukan Real Madrid, hanya membutuhkan 20 pemain utama. Jumlah itu di luar tiga pemain Real yang masih menjalani pemulihan cedera.

Keinginan tersebut diungkapkan Mourinho setelah Real mengalahkan juara Hungaria, Ferencvarosi TC, dengan skor 2-1 pada laga pramusim di Groupama Arena, Budapest, kemarin (9/8).

Dua gol Los Merengues dicetak bek tengah Real Castilla Mario Rivas pada menit ke-41 dan striker baru Carlos Espi pada menit ke-49.

"Kami menginginkan skuad ramping, dengan 20 pemain ditambah para pemain yang masih cedera seperti Rodrygo, Eder Militao, atau Ferland Mendy yang kami harapkan pulih beberapa minggu ke depan," kata Mourinho kepada Real Madrid TV (RMTV).

Ingin yang Versatile Dengan skuad ramping, Mourinho menginginkan pemain versatile atau yang mampu bermain di beberapa posisi. Bernardo Silva menjadi salah satunya.

Saat menjalani debut melawan Ferencvarosi, Mourinho menempatkannya sebagai double pivot maupun gelandang serang.

Meski Bernardo belum berada dalam kondisi fisik optimal setelah menjalani libur panjang, Mourinho tetap mengakui peran penting pemain timnas Portugal yang sebelumnya kapten Manchester City tersebut.

"Dia memberi kami opsi keluar dari tekanan jika bermain lebih rendah di posisi nomor 6 atau 8. Sementara posisi nomor 10 adalah posisi lain yang membuat dia merasa nyaman. Dia adalah pemain yang bisa mengisi tiga atau empat posisi berbeda," tutur Mourinho.

Selain Bernardo, Mourinho juga mencoba Arda Guler di beberapa posisi. Pada babak pertama, pelatih 63 tahun itu menempatkan pemain asal Turki tersebut sebagai regista untuk membantu membangun serangan. Setelah Bernardo masuk pada babak kedua, Guler bergeser lebih melebar ke sayap kanan.