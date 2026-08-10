Meski Liverpool Kalah dari AS Monaco, Alexander Isak Senang Bisa Kembali Main di Anfield

JawaPos.com - Alexander Isak kembali bermain untuk Liverpool saat kalah dari AS Monaco. Laga persahabatan yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan di Stadion Anfield, Minggu (9/8).

Di laga tersebut, Alexander Isak menjadi starter dan mencetak satu gol pada menit ke-16. Dia senang bisa kembali bermain di Anfield setelah mengalami cedera patah tulang fibula, cedera otot, dan cedera otot adduktor.

"Itu bagus. Sangat menyenangkan bisa kembali ke kandang, kembali di depan para penggemar dan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Jadi, itu terasa menyenangkan," kata Alexander Isak setelah laga yang dikutip laman resmi Liverpool, Senin (10/8).

Untuk gol kedua, Alexander Isak merasa menyentuh bola terlebih dahulu. Namun, gol tersebut diputuskan dicetak Florian Wirtz.

"Saya rasa kami sepakat, saya dan Flo, bahwa kami berdua menyentuh bola. Tapi jelas saya tidak tahu siapa yang menyentuh bola lebih dulu atau yang terakhir. Rasanya seperti saya yang menyentuh bola. Saya tidak begitu yakin," ujar pemain timnas Swedia tersebut.

Mengenai kondisinya, Isak mengaku sudah bugar secara fisik setelah mengalami cedera di musim lalu. Dengan modal tersebut, pemain 26 tahun itu sudah siap menatap musim 2026/2027.

Baca Juga:SUGBK dan Si Jalak Harupat Ditunjuk Jadi Venue FIFA ASEAN Cup 2026

"Saya merasa baik, saya merasa baik. Semoga setiap pertandingan akan membawa saya ke tingkat kebugaran yang lebih baik, jadi itulah yang sedang saya usahakan. Saya rasa hari ini terasa lebih baik daripada pertandingan terakhir dan semoga pertandingan berikutnya terasa lebih baik daripada hari ini. Itulah tujuan pramusim – membangun – dan itulah yang harus terus kita lakukan," jelas pemain nomor punggung 9 tersebut.

"Bagus sekali. Saya merasa semangat dalam tim sangat baik dan kami semua bekerja keras untuk membuat semuanya berjalan lancar. Kami akan memastikan bahwa kami siap untuk memulai pertandingan," tandas Alexander Isak.