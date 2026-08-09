Barcelona Hadapi Dilema Pertahanan Setelah Ronald Araujo Menuju Liverpool dengan Status Pinjaman

JawaPos.com – Barcelona tengah menghadapi perubahan besar di lini pertahanan setelah Ronald Araujo dikabarkan segera dipinjamkan ke Liverpool hingga akhir musim.

Dilansir dari laman Barca Universal pada Minggu (9/8), Liverpool disebut akan mendatangkan bek asal Uruguay tersebut dengan status pinjaman yang disertai opsi pembelian tidak wajib pada akhir masa peminjaman.

Kepergian Araujo berpotensi membuat Barcelona kembali mempertimbangkan perekrutan bek baru pada bursa transfer musim panas ini.

Situasi tersebut juga membuka peluang bagi bek muda Barcelona, Alvaro Cortes, untuk mendapatkan peran lebih besar di tim utama. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, dilaporkan sangat menghargai kemampuan Cortes dan telah menyampaikan keinginannya agar pemain tersebut tetap bertahan di klub.

Flick bahkan telah memberikan kesempatan debut kepada Cortes pada musim lalu dan menilai lulusan akademi La Masia itu mampu menjadi bagian dari rotasi pertahanan.

Cortes menjadi salah satu pemain muda Barcelona yang mengikuti pemusatan latihan pramusim bersama tim utama di St George’s Park, Inggris. Namun, masa depannya masih belum sepenuhnya jelas karena sejumlah klub dari Italia, Spanyol, Inggris, dan Arab Saudi dikabarkan menunjukkan minat terhadap bek muda tersebut.

Cortes kini harus memilih antara bertahan di Barcelona dengan persaingan mendapatkan menit bermain atau pindah ke klub lain demi memperoleh kesempatan bermain secara reguler.

Kepergian Araujo dapat menjadi kesempatan bagi Cortes untuk membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari pertahanan Barcelona pada musim depan.

Jika Cortes juga meninggalkan klub, Barcelona berpotensi kekurangan pilihan di posisi bek tengah sehingga kebutuhan untuk mendatangkan pemain baru semakin besar.