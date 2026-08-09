Maldini Buka Suara soal Guardiola yang Hampir Latih Italia hingga Konfliknya dengan Malagò

Paolo Maldini (Bein Sports)
JawaPos.com - Paolo Maldini membuka cerita di balik kegagalannya melanjutkan tugas sebagai direktur teknik Timnas Italia. Bek legendaris AC Milan itu mengungkapkan bahwa Pep Guardiola ternyata sempat sangat dekat untuk menjadi pelatih Gli Azzurri.
Cerita tersebut disampaikan Maldini dalam wawancaranya dengan Corriere della Sera. Ia juga menjelaskan alasan dirinya memilih mundur hanya 16 hari setelah menerima posisi di Federasi Sepak Bola Italia (FIGC).
Menurut Maldini, persoalan utama bukan soal jabatan atau kepentingan pribadi. Ia mundur karena kesepakatan mengenai kewenangan dalam memilih pelatih berubah di tengah jalan.
Maldini mengatakan Giovanni Malagò sempat menghubunginya sebelum pemilihan presiden FIGC. Malagò saat itu menyampaikan keinginan untuk mengajak Maldini bergabung jika dirinya terpilih.
Setelah Malagò terpilih sebagai presiden FIGC, Maldini kemudian dipercaya untuk menangani Club Italia. Tugas tersebut tidak hanya berkaitan dengan Timnas Italia, tetapi juga rencana besar untuk membenahi sepak bola Negeri Pizza.
Salah satu kesepakatan awal adalah Maldini bersama timnya memiliki kewenangan menentukan pelatih tim nasional, sementara Malagò berperan memberikan persetujuan. Namun, menurut Maldini, kesepakatan tersebut kemudian berubah.
"Malagò mengatakan pelatih akan dipilih oleh kami dan dia yang menyetujui. Itu kesepakatannya. Kemudian situasi berubah," kata Maldini.
Sebelum akhirnya mengarah kepada Andrea Pirlo, Maldini mengaku sempat melakukan pendekatan serius kepada Guardiola. Ia bersama Leonardo bahkan bertemu langsung dengan pelatih asal Spanyol tersebut di Barcelona.
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