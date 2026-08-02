Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.41 WIB

Gvardiol Sebut Maresca Sosok yang Tepat untuk Gantikan Guardiola sebagai Pelatih Manchester City

Enzo Maresca resmi menjadi pelatih Manchester City menggantikan Pep Guardiola. (Bein Sports) - Image

Enzo Maresca resmi menjadi pelatih Manchester City menggantikan Pep Guardiola. (Bein Sports)

JawaPos.com - Bek Manchester City, Josko Gvardiol, meyakini Enzo Maresca sosok yang tepat untuk menggantikan Josep "Pep" Guardiola di tim yang bermarkas di Stadion Etihad itu.

Meski menyadari proses pergantian pelatih tidak akan berlangsung instan, pemain asal Kroasia itu optimistis Maresca mampu membawa The Citizens tetap bersaing di level tertinggi.

"Saya pikir dia adalah sosok yang sempurna. Namun, tentu semuanya butuh waktu. Ini sesuatu yang benar-benar baru dan tidak mudah mengganti pelatih," ujar Gvardiol, dikutip dari Fotmob, Minggu.

Maresca resmi ditunjuk sebagai pelatih Manchester City pada Juni menggantikan Guardiola, yang mengakhiri masa baktinya setelah 10 tahun penuh kesuksesan bersama klub.

Juru taktik asal Italia itu menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun setelah sukses mempersembahkan gelar Liga Conference UEFA 2024/2025 dan Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Chelsea.

Debut Maresca bersama City terjadi dalam laga pramusim melawan Inter Milan di Hong Kong. City bermain imbang 1-1 pada waktu normal sebelum kalah 1-3 lewat adu penalti.

Gvardiol menilai penunjukan Maresca bukan tanpa alasan. Menurut dia, pelatih berusia 46 tahun itu memiliki kualitas dan ide-ide baru yang dapat membawa Manchester City terus berkembang.

Dia pun menegaskan para pemain memiliki tanggung jawab untuk membantu Maresca menjalani masa transisi dengan baik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Pep Guardiola Ajak Anak-anak Palestina Bergabung pada Kamp Sepak Bola Musim Panas di Spanyol - Image
Sepak Bola Dunia

Pep Guardiola Ajak Anak-anak Palestina Bergabung pada Kamp Sepak Bola Musim Panas di Spanyol

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.18 WIB

Akhir Era Brescia Calcio, Klub Legendaris Italia Resmi Pailit dan Keluar dari Sepak Bola Profesional - Image
Sepak Bola Dunia

Akhir Era Brescia Calcio, Klub Legendaris Italia Resmi Pailit dan Keluar dari Sepak Bola Profesional

Kamis, 30 Juli 2026 | 21.45 WIB

Roberto Mancini Sepakat Latih Italia Lagi, Pirlo Ditolak dan Guardiola Urung Bergabung - Image
Sepak Bola Dunia

Roberto Mancini Sepakat Latih Italia Lagi, Pirlo Ditolak dan Guardiola Urung Bergabung

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore