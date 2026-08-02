Gvardiol Sebut Maresca Sosok yang Tepat untuk Gantikan Guardiola sebagai Pelatih Manchester City

Enzo Maresca resmi menjadi pelatih Manchester City menggantikan Pep Guardiola. (Bein Sports)
JawaPos.com - Bek Manchester City, Josko Gvardiol, meyakini Enzo Maresca sosok yang tepat untuk menggantikan Josep "Pep" Guardiola di tim yang bermarkas di Stadion Etihad itu.
Meski menyadari proses pergantian pelatih tidak akan berlangsung instan, pemain asal Kroasia itu optimistis Maresca mampu membawa The Citizens tetap bersaing di level tertinggi.
"Saya pikir dia adalah sosok yang sempurna. Namun, tentu semuanya butuh waktu. Ini sesuatu yang benar-benar baru dan tidak mudah mengganti pelatih," ujar Gvardiol, dikutip dari Fotmob, Minggu.
Maresca resmi ditunjuk sebagai pelatih Manchester City pada Juni menggantikan Guardiola, yang mengakhiri masa baktinya setelah 10 tahun penuh kesuksesan bersama klub.
Juru taktik asal Italia itu menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun setelah sukses mempersembahkan gelar Liga Conference UEFA 2024/2025 dan Piala Dunia Antarklub 2025 untuk Chelsea.
Debut Maresca bersama City terjadi dalam laga pramusim melawan Inter Milan di Hong Kong. City bermain imbang 1-1 pada waktu normal sebelum kalah 1-3 lewat adu penalti.
Gvardiol menilai penunjukan Maresca bukan tanpa alasan. Menurut dia, pelatih berusia 46 tahun itu memiliki kualitas dan ide-ide baru yang dapat membawa Manchester City terus berkembang.
Dia pun menegaskan para pemain memiliki tanggung jawab untuk membantu Maresca menjalani masa transisi dengan baik.
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