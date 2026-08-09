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Hendra
Minggu, 9 Agustus 2026 | 22.54 WIB

Di Balik Transfer Bruno Guimaraes ke Arsenal: Mahar Rp 1,5 Triliun yang Tak Diinginkan Newcastle

Bruno Guimaraes resmi ke Arsenal dengan mahar Rp 1,5 triliun. Newcastle sempat menolak melepas sang kapten, tetapi akhirnya tak bisa bertahan. (Dok. Arsenal) - Image

Bruno Guimaraes resmi ke Arsenal dengan mahar Rp 1,5 triliun. Newcastle sempat menolak melepas sang kapten, tetapi akhirnya tak bisa bertahan. (Dok. Arsenal)

JawaPos.com - Arsenal akhirnya mendapatkan Bruno Guimaraes setelah saga transfer panjang yang sempat membuat Newcastle United bertahan mati-matian. Empat tahun lalu, The Gunners justru pernah menolak kesempatan merekrut gelandang Brasil tersebut.

The Gunners harus membayar £75 juta, atau sekitar Rp 1,5 triliun, untuk memboyong gelandang Brasil tersebut dari Newcastle United setelah melalui saga transfer yang berlangsung panjang dan penuh tarik-menarik.

Newcastle sebenarnya tidak ingin menjual kapten sekaligus salah satu pemain terbaik mereka. Namun, keinginan Guimaraes untuk pindah ke Arsenal, ditambah keteguhan klub London Utara tersebut mengejar sang gelandang, akhirnya membuat Newcastle harus melepas pemain yang pernah mereka dapatkan ketika Arsenal justru memilih mundur.

Arsenal mengonfirmasi transfer tersebut pada Sabtu. Guimaraes menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Nilai transfernya mencapai Rp 1,5 Triliun dan tidak ada bonus berbasis performa dalam kesepakatan tersebut, sementara Lyon dan sejumlah klub Brasil yang pernah diperkuat Guimaraes juga mendapatkan bagian dari transfer.

Transfer ini sekaligus menutup salah satu saga terpanjang pada bursa transfer musim panas. Lebih menarik lagi, Arsenal sebenarnya sudah memiliki kesempatan merekrut Guimaraes pada Januari 2022.

Saat itu, Guimaraes masih berusia 24 tahun dan bermain untuk Lyon. Direktur teknik Arsenal ketika itu, Edu, bersama wakil ketua eksekutif Tim Lewis, sudah membahas kesepakatan untuk mendatangkan sang gelandang.

Namun, Mikel Arteta akhirnya memilih tidak melanjutkan transfer karena belum yakin Guimaraes merupakan pemain yang tepat untuk skuad yang sedang dibangunnya.

Newcastle kemudian bergerak cepat dan merekrut Guimaraes pada bursa transfer yang sama. Empat setengah tahun kemudian, pemain yang pernah ditolak Arsenal itu justru menjadi salah satu investasi terbesar pada era Arteta.

“Datanglah ke sini dan tolong jangan ada lagi perkelahian, sekarang kita berteman,” ujar Declan Rice dikutip The New York Times. 

Pesan Declan Rice kepada Guimaraes itu menggambarkan rivalitas mereka di Premier League sekaligus hubungan baru setelah Guimaraes bergabung dengan Arsenal

Editor: Hendra
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Sumber: The New York Times
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