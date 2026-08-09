Trent Alexander-Arnold Punya Misi Besar di Real Madrid, Mourinho Siapkan Peran Penting Musim Ini

JawaPos.com - Trent Alexander-Arnold memasuki musim keduanya bersama Real Madrid dengan tantangan yang tidak ringan. Setelah musim debut yang terganggu cedera dan perubahan pelatih, bek kanan asal Inggris itu kini mendapat kesempatan memulai kembali dari awal bersama Jose Mourinho.

Alexander-Arnold bergabung dengan Real Madrid dari Liverpool pada musim panas 2025. Los Blancos membayar sekitar 10 juta euro untuk mendapatkan pemain yang sebelumnya menjadi salah satu bek kanan paling berpengaruh di Premier League tersebut.

Kedatangannya sempat disambut dengan ekspektasi tinggi. Kemampuan mengirim umpan panjang, crossing, bola mati, hingga pergerakan ke lini tengah membuat Alexander-Arnold dianggap cocok dengan gaya bermain Real Madrid.

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Namun, musim pertamanya tidak berjalan sesuai harapan. Dua cedera membuat pemain berusia 27 tahun itu kehilangan banyak waktu bermain.

Cedera hamstring pada September membuatnya absen sekitar tujuh pekan, sebelum masalah pada paha kembali membuatnya menepi selama kurang lebih dua bulan.

Alexander-Arnold akhirnya hanya tampil dalam 35 dari 62 pertandingan Real Madrid di seluruh kompetisi. Ia menjadi starter dalam 27 laga dan harus berbagi menit bermain dengan Dani Carvajal.

Meski begitu, performanya mulai menunjukkan peningkatan menjelang akhir musim. Ia perlahan menemukan ritme dan terlihat lebih nyaman dengan kehidupan barunya di Madrid.

Situasi tersebut membuat musim 2026/27 menjadi momen penting bagi Alexander-Arnold. Apalagi, kini ia bekerja bersama Mourinho yang memiliki pandangan berbeda mengenai peran bek kanan.