Chelsea Pasang Harga Tinggi Enzo Fernández di Tengah Ketertarikan Manchester City

Enzo Fernandez (Flashscore)
JawaPos.com – Chelsea menetapkan harga tinggi untuk Enzo Fernández menjelang keputusan mengenai masa depan gelandang asal Argentina tersebut pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (10/8), Manchester City terus memantau situasi Fernández, tetapi Chelsea menegaskan bahwa mereka hanya akan melepas pemain tersebut dengan nilai transfer yang sangat besar.
Chelsea disebut siap menetapkan harga Fernández setidaknya setara dengan EUR 116 juta atau sekitar Rp2,55 triliun, sesuai nilai transfer Elliot Anderson dari Nottingham Forest ke Manchester City.
Bahkan, The Blues berpotensi meminta nilai lebih tinggi karena Fernández merupakan juara Piala Dunia dan telah memiliki pengalaman sebagai gelandang utama di Liga Premier Inggris.
Sebelumnya, Chelsea diperkirakan hanya akan berusaha mendapatkan kembali dana sekitar EUR 106 juta atau sekitar Rp2,33 triliun yang mereka keluarkan untuk mendatangkan Fernández dari Benfica pada Januari 2023.
Namun, keinginan Manchester City untuk merekrut pemain berusia 25 tahun tersebut membuat Chelsea memiliki posisi tawar yang kuat, terutama karena kontraknya masih menjadi bagian penting dari rencana klub.
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Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, disebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan Fernández karena keduanya pernah bekerja sama di Chelsea.
Pembicaraan mengenai masa depan Fernández kini dinantikan karena hasilnya dapat menentukan apakah sang gelandang bertahan di Stamford Bridge atau membuka jalan menuju kepindahan ke Manchester City.
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