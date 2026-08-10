Panasnya Liga Inggris Dimulai, 10 Pelatih Ini Paling Rentan Dipecat Termasuk Xabi Alonso

Musim Premier League panas sejak awal. 10 pelatih paling rentan dipecat, termasuk Xabi Alonso dengan tekanan tinggi dan investasi besar klub. Xabi Alonso menjadi salah satu dari 10 pelatih yang dinilai paling rentan kehilangan pekerjaan di Premier League 2026/2027. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com — Musim Premier League 2026/2027 belum dimulai, tetapi tekanan sudah menghampiri 10 pelatih yang dinilai paling rentan dipecat, termasuk Xabi Alonso di Chelsea, karena tuntutan hasil tinggi, target bertahan, hingga investasi besar klub.
Daftar versi Give Me Sport itu menunjukkan persaingan Liga Inggris musim ini tak hanya panas di lapangan, tetapi juga di kursi pelatih.
Premier League memang dikenal sebagai kompetisi dengan tekanan luar biasa besar kepada seorang pelatih.
Hasil buruk dalam beberapa pertandingan awal dapat membuat posisi juru taktik mulai dipertanyakan, terlebih jika klub memiliki target tinggi atau baru saja menggelontorkan dana besar untuk memperkuat skuad.
Give Me Sport menempatkan 10 nama dalam daftar pelatih yang paling rawan kehilangan pekerjaan pada musim 2026/2027.
Menariknya, daftar tersebut tidak hanya berisi pelatih klub promosi, tetapi juga nama besar seperti Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, hingga Michael Carrick.
Sergej Jakirovic menjadi salah satu pelatih yang tantangannya paling jelas.
Ia sukses membawa Hull City promosi ke Premier League setelah memenangkan playoff Championship, sekaligus memiliki pengalaman mengantar Zrinjski Mostar dan Dinamo Zagreb meraih gelar liga.
Namun, level Premier League menghadirkan persoalan berbeda. Hull City diprediksi menjadi salah satu kandidat kuat terdegradasi sehingga Jakirovic dituntut menemukan cara agar timnya mampu bersaing sejak awal musim.
Situasi serupa dihadapi Gary O'Neil bersama Ipswich Town. Mantan pelatih Bournemouth dan Wolverhampton Wanderers itu dipercaya menangani klub promosi dengan misi utama mempertahankan Ipswich Town di kasta tertinggi.
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