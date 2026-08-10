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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 10 Agustus 2026 | 19.31 WIB

Xabi Alonso Ungkap Alasan Mainkan Romeo Lavia 90 Menit Meski Kelelahan

Romeo Lavia bermain selama 90 menit saat Chelsea menang 3-0 atas AC Milan, meski sang gelandang sempat kelelahan. (ig @romeolavia)&nbsp; - Image

Romeo Lavia bermain selama 90 menit saat Chelsea menang 3-0 atas AC Milan, meski sang gelandang sempat kelelahan. (ig @romeolavia)&nbsp;

JawaPos.com - Xabi Alonso punya alasan ketika memutuskan mempertahankan Romeo Lavia di lapangan selama 90 menit saat Chelsea menghadapi AC Milan dalam laga pramusim di Jakarta.

Chelsea tampil meyakinkan dan menang 3-0 atas tim asuhan Ruben Amorim. Joao Pedro mencetak dua gol, sementara Moises Caicedo ikut mencatatkan namanya di papan skor.

Namun, sorotan lain justru tertuju kepada Romeo Lavia. Gelandang Belgia itu akhirnya berhasil menuntaskan pertandingan penuh setelah perjalanan panjang yang dipenuhi masalah kebugaran.

Lavia bergabung dengan Chelsea dari Southampton pada Agustus 2023 dengan nilai transfer £53 juta. Sejak saat itu, dia lebih sering berurusan dengan ruang perawatan akibat berbagai cedera otot di paha, hamstring, hingga quadriceps.

Situasi tersebut membuat Lavia absen dalam lebih dari 80 pertandingan Chelsea. Bahkan, sebelum laga melawan Milan, dia belum pernah menyelesaikan pertandingan selama 90 menit dalam lebih dari tiga tahun.

Karena itu, ketika Alonso mulai melakukan sejumlah pergantian pemain, Lavia justru tetap berada di lapangan. 

Melansir Sportbible, sang pelatih mengakui bahwa pemainnya memang sudah kelelahan, tetapi ada alasan khusus di balik keputusannya.

"Romeo Lavia memiliki hambatan mental ketika harus bermain selama 90 menit, dia lelah tetapi saya berkata, 'Biarkan dia bermain, biarkan dia bermain," ujar Xabi Alonso.

Keputusan tersebut akhirnya membuahkan momen penting bagi Lavia. Dia berhasil menyelesaikan pertandingan dalam kondisi kelelahan, tetapi justru itulah pengalaman yang ingin diberikan Alonso kepadanya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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